Los organismos de derechos humanos y partidos opositores se movilizan a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe militar

Las movilizaciones por los 50 años del comienzo de la última dictadura militar que se realizarán este martes y tendrán como punto de confluencia la Plaza de Mayo ya están en gran parte definidas, con sus puntos de concentración e itinerarios diagramados. Estarán presentes las agrupaciones de derechos humanos, y también organizaciones políticas peronistas, radicales y de la izquierda.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca a las 13, en la sede de la Casa de las Madres, ubicada en Yrigoyen 1584. Realizará un acto político y, luego, llama a marchar hacia la Plaza de Mayo. Su consigna es “Rebeldía y coraje. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona”. La entidad de derechos humanos comunica su convocatoria con una imagen que incluye al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien cita a su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en ese mismo punto de concentración y en el mismo horario.

La lectura del documento principal, del Encuentro Memoria Verdad y Justicia y la Mesa de Organizaciones de Derechos Humanos, está prevista para las 16.30, aproximadamente. Esa columna prevé hacer su ingreso a la Plaza de Mayo desde la Avenida de Mayo.

Con la lectura del documento principal, confluirán la mayoría de las organizaciones que se manifestarán. En ese momento, estarán presentes organizaciones de izquierda que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Pero la izquierda mostrará divisiones y, luego del documento principal, se leerá otro, alrededor de las 17.30, que rubricarán otras organizaciones políticas del FIT, como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) o el Partido Obrero (PO). Este último documento, según pudo saber LA NACION, contendrá duras críticas contra la CGT.

El MST (que tiene a Alejandro Bodart como uno de sus referentes principales) se concentrará en Diagonal Norte y Florida, desde las 14. El PTS (con algunos de sus líderes, como Myriam Bregman y Nicolás del Caño) y el PO (encabezado por dirigentes como Gabriel Solano o Néstor Pitrola) se congregarán en la avenida 9 de Julio e Yrigoyen.

El Nuevo Mas, sello que tiene como principal figura a Manuela Castañeira, marchará desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, desde las 14. En un comunicado, Castañeira pidió “al partido de Myriam Bregman y a los sectores independientes de la izquierda, movilizar juntos en una columna unitaria“. En tanto, Política Obrera (Marcelo Ramal y Jorge Altamira), se concentrará en la esquina de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, también desde las 14.

La organización La Cámpora hará su habitual marcha a partir de las 9, desde la ex-ESMA hacia Plaza de Mayo, pero le añadirá una parada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde está el departamento en el que la expresidenta Cristina Kirchner purga su condena a seis años por el caso Vialidad. Será “un recorrido que busca unir memoria histórica, presente político y defensa de la democracia”, indicó la agrupación que conduce Máximo Kirchner en un comunicado.

El peronismo también aportará una columna del Frente Renovador. El partido del exministro de Economía Sergio Massa se convoca en Avenida de Mayo y Tacuarí, desde las 12.

Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto y Taty Almeida, en el palco, durante la marcha del año pasado Soledad Aznarez

La Unión Cívica Radical (UCR) se reunirá, desde las 11.30, en la plaza Mario Abel Amaya, ubicada en Constitución, entre Colombres y Avenida Boedo. A las 13, anuncia su concentración en el comité partidario, en Alsina y Entre Ríos, para marchar a Plaza de Mayo a las 14. El partido prevé replicar la concentración porteña en otros puntos del país, como La Rioja, Córdoba, Salta, Jujuy, Santa Fe, Rosario, Paraná, Bariloche, General Pico, Santa Rosa, San Luis, Puerto Madryn, Mendoza y Tucumán.

La Coalición Cívica tendrá presencia de algunos de sus dirigentes, aunque no anunció una columna propia.

La Cámpora volverá a marchar desde la ex-ESMA a Plaza de Mayo, pero agregará una parada en la casa de Cristina Kirchner Fabian Marelli

La CGT convoca a marchar desde las 14, con el punto de concentración establecido en Diagonal Sur y Bolívar. Las dos vertientes de la CTA se congregarán en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, desde las 12.

📢 A 50 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR, MARCHAMOS



Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia.



La CGT sale a la calle para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de las y los 30.000 compañeros… pic.twitter.com/OF5GYqPChf — CGT (@cgtoficialok) March 20, 2026

Las actividades en Plaza de Mayo comenzarán este lunes, con una vigilia convocada por organizaciones de derechos humanos y políticas, que incluirá shows musicales. La organización La Garganta Poderosa motoriza la jornada, denominada “Vigilia por la identidad”, que se extenderá hasta las 0 del martes. Se plegaron al llamado diversos artistas que estarán presentes, entre ellos, Peteco Carabajal, El Plan de la Mariposa, La Delio Valdez y Las Pastillas del Abuelo, junto a actores, escritores y militantes de agrupaciones de derechos humanos.