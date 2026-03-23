Manuel Adorni retrasa su informe sobre la gestión en el Congreso y la oposición pide interpelarlo por los viajes

Manuel Adorni evita, por ahora, su paso por el Congreso en medio de semanas en las que el Gobierno perdió el control de la agenda pública.

Sus viajes al exterior -uno en el avión presidencial junto a su mujer y otro con su familia a Punta del Este en un vuelo privado costeado por una empresa ligada al Estado- golpearon el corazón del relato libertario. A eso se sumaron las últimas revelaciones judiciales del caso $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general, y terminaron de consolidar un escenario adverso para el oficialismo.

En ese contexto, el jefe de Gabinete incumplió en marzo con su obligación constitucional de asistir al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. Tampoco, hasta el cierre de esta nota, había iniciado las gestiones formales para hacerlo en abril.

La Constitución establece que el funcionario debe concurrir “alternativamente” a ambas Cámaras una vez por mes. El último informe lo brindó su antecesor, Guillermo Francos, en Diputados, por lo que ahora correspondería que Adorni se presente en el Senado.

La senadora Juliana Di Tullio (PJ) Hernan Zenteno - LA NACION

El procedimiento es conocido y demanda tiempo. El jefe de Gabinete debe enviar una nota a las autoridades de la Cámara para fijar fecha; luego se abre un plazo de cinco días para que los legisladores envíen sus preguntas; esas consultas -que pueden contarse por miles- se giran a los ministerios; y finalmente se elabora un informe que, idealmente, debe distribuirse con 48 horas de anticipación.

“Eso no lo han hecho aún”, confirmó a LA NACION una fuente del Senado con conocimiento del proceso. Otros referentes legislativos coincidieron en que, por ahora, no hubo avances.

La oposición aguarda ese momento para interrogarlo por las polémicas que rodearon al gabinete en las últimas semanas.

También hay expectativa política. Adorni construyó su perfil público en la confrontación, primero como usuario activo en redes sociales y luego desde el atril de la vocería presidencial, donde manejaba los tiempos y el encuadre. En el Congreso, en cambio, ese control se diluye: deberá responder preguntas incómodas y dar explicaciones sobre episodios que, hasta ahora, el oficialismo no logró cerrar. En Diputados ya proliferan pedidos de interpelación y solicitudes de informes vinculadas a sus viajes.

Gildo Insfrán llegó a Buenos Aires en un avión privado. El nivel de desconexión que existe entre la política y la gente es astronómico. — Manuel Adorni (@madorni) March 8, 2021

Al mismo tiempo, los episodios quedaron bajo la lupa judicial. En Comodoro Py se abrieron al menos tres expedientes para determinar si hubo enriquecimiento ilícito -en caso de verificarse un incremento patrimonial no justificado- o la recepción de dádivas.

Una de las presentaciones fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, que además incorporó información sobre la compra, en 2024, de una vivienda en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, por parte de Bettina Angeletti, esposa del funcionario.

En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni.



El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura. pic.twitter.com/Zd6vqigwtJ — Diputados UP (@Diputados_UxP) March 11, 2026

En el oficialismo no descartan que Adorni busque esquivar el Senado y opte por presentarse en Diputados, donde lo recibiría Martín Menem, alineado con Karina Milei. Algunos interpretan que el cambio de jefe de Gabinete habilita un “reseteo” en la alternancia entre Cámaras. “Se ponen creativos”, ironizaron en el Congreso.

La hipótesis convive con tensiones internas. En el Senado, Patricia Bullrich -con peso propio y diferencias con el sector karinista- aparece en el radar oficial tras la filtración del video de la familia Adorni en el aeropuerto de San Fernando. En la Casa Rosada buscan responsables.

Bullrich y Adorni

Mientras tanto, el Gobierno adoptó el silencio como estrategia defensiva. La última vez que Adorni dio explicaciones públicas apeló al concepto de “deslomarse” para justificar la presencia de su mujer en la comitiva oficial, una frase que reavivó las críticas.

Según pudo saber LA NACION, la decisión es “guardar” por ahora al jefe de Gabinete hasta que el impacto de la controversia se diluya.

Adorni cuenta con el respaldo de Karina Milei, que lo defendió en el momento más álgido de la crisis. Luego, el resto del gabinete replicó ese apoyo en un gesto coordinado. El Presidente, en medio de versiones sobre un eventual reemplazo, eligió mostrarse junto al funcionario y desmentir su salida con críticas al periodismo. Los nombres para su reemplazo, no obstante, ya empezaron a circular.