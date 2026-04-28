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Habló la abuela del adolescente de 15 años que mató de un disparo en la nuca a su mamá

Rosa, madre de Rosalía Yamila La Roza, apuntó contra su nieto; “Lo destierro de mi familia”, afirmó

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Parricidio en Santa Fe
Parricidio en Santa FeRosario 3

A poco más de un mes de que un adolescente de 15 años asesinara de un disparo en la nuca a su mamá en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, habló por primera vez la abuela del agresor, apuntó contra su nieto y aseguró que “odiaba a su madre”.

No se merecía morir en manos de este pibito. La estamos pasando horrible. Hoy tuvimos otra audiencia. Con el hecho de que es menor por poco me van a decir ‘andá a darle la leche en la cama’. Este delincuente asesino no es mi nieto. Lo destierro de mi familia. ¿Porque tiene 15 años tiene derecho a matar a su madre?”, afirmó Rosa, en diálogo con la señal local El Tres.

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