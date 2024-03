Escuchar

La resistencia al DNU 70/2023, impulsada por el kirchnerismo, el peronismo disidente y algunos los gobernadores patagónicos desde el Senado, encuentra un freno en Diputados. Sin los votos para su rechazo definitivo , tanto la izquierda como Unión por la Patria no evalúan por ahora pedir una sesión especial para tratar el megadecreto de Javier Milei, aunque sí buscarán descontar la veintena de voluntades que le faltan para voltear la medida . En paralelo, el Gobierno motorizó el diálogo con los bloques dialoguistas para evitar un escenario adverso.

La estrategia de la administración libertaria es ganar tiempo. Su objetivo es controlar la agenda del Congreso y avanzar, mostrando la zanahoria del “Pacto de Mayo”, con la ley –o leyes– de Bases “bis” . El ministro del Interior, Guillermo Francos, es el encargado de tender estos puentes y volver a seducir a quienes el fracaso de la iniciativa ómnibus alejó. Por eso, este lunes el titular de la cartera política se reunirá con representantes de Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto. Será después de congregarse con los referentes Pro y UCR de Diputados, con quienes conversaron “sobre los pilares de la Ley Bases y una agenda de trabajo para el paquete fiscal”.

“Seguimos trabajando para construir consensos”, remató Francos en su cuenta de X tras hacer pública la cumbre con el radical Rodrigo de Loredo y algunos legisladores de su bloque. Un cambio sustancial en la forma de abordar las conversaciones del gobierno libertario con la oposición dialoguista. De hecho, tras el revés que sufrió el DNU en el Senado, el Presidente se abstuvo de circular listas de “traidores” en X y solo se limitó a retuitear comentarios críticos de otros usuarios. Todo un símbolo de moderación.

Esta actitud del oficialismo les da aire a los bloques dialoguistas, que en general están de acuerdo con el contenido de la norma, aunque lo consideran inconstitucional . No obstante, ni la UCR ni Hacemos piensan sumarse a un rechazo de plano para evitar sentarse junto al kirchnerismo y oponerse a un Gobierno que todavía cuenta con altos índices de aprobación. Harán un delicado equilibrio con la motorización de leyes “espejo” mientras ignoran los llamados de la oposición intransigente para voltear definitivamente la norma.

En un mensaje ambiguo, el diputado Nicolás Massot (Hacemos) criticó el DNU, lo consideró “una herramienta equivocada para reformas tan relevantes”, pero dejó en claro que no lo rechazará. En cambio, señaló que se debe “tratar su contenido por ley” . La misma estrategia que adoptó la UCR con Martín Tetaz y la senadora Carolina Losada inmediatamente después de publicado el decreto. En Pro, bloque satélite del oficialismo, también se plegaron a esta idea. La semana pasada, impulsaron un proyecto de reforma laboral –el capítulo suspendido por la Justicia– así como una derogación de la ley de alquileres, también prevista en la megainiciativa.

Detrás de la actitud conciliadora de los radicales y el bloque de Pichetto está el interés de los ocho gobernadores que gravitan en ambos espacios para avanzar en la discusión de un pacto fiscal que lleve alivio a sus cuentas provinciales. Piden, no obstante, discutir de manera “urgente” una nueva fórmula de movilidad previsional para recomponer los haberes de los jubilados con la inflación de enero. La administración libertaria, con el ministro Luis Caputo a la cabeza, se resiste a ceder en su objetivo de lograr el déficit cero y solo ofrece compensar la mitad del índice de inflación registrado por el Indec en el primer mes del año. ¿Será este el punto de quiebre del embrionario armisticio?

La insistencia del Gobierno con reinstaurar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias es otro de los temas que pone en jaque la armonía. Los gobernadores patagónicos, muchos de los que contribuyeron al rechazo del DNU en el Senado, se resisten a esta medida porque afectará a casi toda su población activa. Proponen, en cambio, coparticipar el impuesto al cheque o una porción del impuesto PAIS . Con las negociaciones estancadas con la Casa Rosada, estos mandatarios provinciales ya dieron un primer aviso en la Cámara alta.

Por su parte, la oposición intransigente se mueve con pies de plomo. Conscientes de no tener todavía los números para voltear el decreto del Poder Ejecutivo, buscan sumar las 17 manos que les faltan para llegar a los 129. Por ahora, suman a los 99 de UP, los cinco de la izquierda, cinco radicales díscolos, dos del socialismo y a Margarita Stolbizer (GEN). No obstante, siguen de cerca las conversaciones entre el Gobierno y los dialoguistas, y esperan atentos a que la buena sintonía se rompa .

“Estamos evaluando la mejor alternativa para lograr su rechazo en Diputados, así como que se declare la nulidad del mismo, para que no queden en pie ninguna de las medidas”, confiaron de este sector a LA NACION.