Martín Lousteau contra Manuel Adorni: “Yo nunca lo escuché hablar de la ciudad”

El senador Martín Lousteau, presidente de la UCR, criticó hoy la candidatura del vocero presidencial, Manuel Adorni, para las próximas elecciones legislativas porteñas. “Yo nunca lo escuché hablar de la ciudad, nunca jamás. Y de hecho atacan la ciudad”, dijo, en alusión a los libertarios que están en poder.

“No sé qué sabe Adorni de la ciudad, pero lo tendrá que demostrar en la campaña -agregó-. Ojalá que los porteños le exijan que sepa de la ciudad.”

El vocero presidencial será el primer candidato a legislador en la lista de La Libertad Avanza, que en los comicios locales del 18 de mayo pretende disputar la hegemonía de Pro en la Capital Federal, casa matriz del partido liderado por Macri desde 2007.

Se trata de una de las principales batallas del año porque marcará a fuego el calendario electoral y porque va a escenificar la disputa de poder entre violetas y amarillos.

Lousteau sostuvo que Buenos Aires es una ciudad que de clase media, con mucha vida cultural, con una gran proporción de adultos mayores y con una gran proporción de estudiantes universitarios. “Las cuatro cosas (la clase media, la cultura, las universidades y los jubilados) han sido atacadas sistemáticamente por el gobierno nacional. He visto a Adorni defender esas posturas”, dijo el presidente de la UCR, que hoy presentó a los candidatos de la lista de Evolución para las elecciones porteñas.

Lousteau afirmó que “la elección de la Ciudad se transformó en una suerte de botín” para La Libertad Avanza y para Pro. “La pregunta es si la gente que llevamos a la Legislatura conoce la ciudad, vive la ciudad, tiene propuestas”, dijo el senador radical, que sostuvo que la discusión es entre “una renovación, para que haya sangre nueva aportando ideas nuevas, y una disputa política donde lo que se está defendiendo y privilegiando es el statu quo”.

El futuro de la Corte

Lousteau habló además del futuro de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, nombrados por decreto en la Corte Suprema por Javier Milei, y cuyos pliegos tiene previsto tratar el Senado la semana próxima. “Yo creo que este mecanismo, que es el que eligió el gobierno para nombrar jueces, que es por decreto, no puede ser aceptado y que, por ende, tienen que ser rechazados ”.

La presentación de lista de Evolución para las elecciones legislativas porteñas, con Martín Lousteau y su candidata, Lula Levy X Lousteau

No respondió si cree que el Gobierno debería retirar los pliegos, pero insistió en que “jueces por decreto es una barbaridad” y en que el Senado debe “mostrar que ese no es el camino y rechazarlos”.

Consultado sobre si García-Mansilla podría seguir en la Corte “en comisión” si el Senado rechaza su pliego, respondió: “Yo he consultado con constitucionalistas y la enorme mayoría me dicen que no podría seguir. Pero es un tema jurídico en el cual yo no me puedo meter. Sí te digo que desde el punto de vista político, un juez que no tuvo un dictamen, un dictamen con una firma a favor, y a quien además después el Senado le dice que no puede ser juez de la Corte porque le rechaza el pliego, no puede seguir siéndolo”.

Informe de Manuel Casado

LA NACION