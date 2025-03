Un duro cruce entre Martín Lousteau y Maximiliano Abad en el Senado desnudó la división en la UCR

Las fuertes divisiones que atraviesan al radicalismo quedaron al desnudo hoy durante una reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado cuando el porteño y presidente del partido, Martín Lousteau, se cruzó con su compañero de bancada Maximiliano Abad (Buenos Aires) en un duelo verbal en el que se escucharon acusaciones de hipocresía, individualismo y bajeza ante la atenta mirada del resto de los legisladores y de los presentes en el Salón Illia de la Cámara alta.

El escenario del enfrentamiento fue la discusión del pliego del Poder Ejecutivo que nomina a Manuel García-Mansilla como juez de la Corte y el detonante fue la intervención de Lousteau. Tras justificar las causas por las que impulsaba el rechazo del candidato, por haber aceptado asumir en el tribunal por decreto del Poder Ejecutivo, el legislador manifestó su molestia contra sus compañeros de bloque que habían decidido no asistir a la reunión, dejándolo solo.

“Soy vehemente, soy calentón, pero no soy hipócrita y lo voy a decir. Me da vergüenza, hoy mis compañeros de bloque vinieron acá cuando ya había quórum y no me voy a callar”, sentenció Lousteau. El mensaje tenía un destinatario único, ya que se si bien también estaba el fueguino Pablo Blanco, el único miembro radical de Acuerdos presente era Abad, que había entrado cinco minutos después de que se reuniera el quorum.

Un silencio pesado y cargado de expectación se apoderó del salón de reuniones mientras el radical porteño seguía mascullando en voz alta su enojo. “Se llenan la boca hablando de la Constitución y ahora buscan cualquier excusa para justificar al Gobierno”, agregó Lousteau, en réplica a la postura de algunos senadores que defienden la designación de García-Mansilla por decreto.

Martín Lousteau acusó a sus compañeros de bancada por haberlo dejado solo en su cruzada para rechazar el nombramiento por decreto de García-Mansilla Charly Diaz Azcue - Comunicación Senado

Mientras Lousteau hacía su catarsis pública, se pudo ver la clara situación de incomodidad de Abad, que con una sonrisa nerviosa buscaba en el techo del Salón Illia la calma necesaria para contenerse y no responderle en el momento y los argumentos para responder la indirecta de su jefe partidario.

Cuando le tocó el turno, el senador bonaerense tomó el guante y no se quedó atrás con la réplica. “Me llaman la atención las declaraciones del senador Lousteau”, arrancó Abad. En ese momento, el porteño giró en su silla para mirar a la carab a su interlocutor.

“No soy hipócrita”, sentenció Abad, que decidió redoblar la apuesta y pasar al ataque. “Lo que me llama la atención es que los que acusan de hipócritas son los que critican al kirchnerismo habiendo sido ministro del kirchnerismo y son los que acusan al macrismo habiendo sido embajador en los Estados Unidos del macrismo”, disparó el bonaerense, provocando el “!Uhhh¡” de varios de los presentes, sorprendidos ante el espectáculo que estaban presenciado.

Para su réplica Abad se valió de las palabras que Lousteau había dicho unos minutos antes, cuando recordó que criticó al kirchnerismo por ser responsable de la inflación que se disparó en el Gobierno de Alberto Fernández y de haber avalado la sanción ficta (el silencio de una Cámara legislativa alcanza para convalidarlos) de los decretos de necesidad y urgencia que hoy le permite a Milei bloquear en Diputados el rechazo de sus DNU más controvertidos. Para mostrar ecuanimidad, el porteño acusó a Mauricio Macri de haber “acierto la puerta” para que el Gobierno actual nombrara jueces de la Corte por decreto, cuando lo intentó hacer en diciembre de 2015.

Se picó en el Senado dentro del bloque de la UCR entre Lousteau y Abad. Lousteau lo acusó de haber especulado con que se cayera el quórum de la Comisión de Acuerdos para salvar a los jueces de la Corte. pic.twitter.com/9GwlgsjnZZ — Gabriela Pepe ⭐️⭐️⭐️ (@gabyspepe) March 13, 2025

Con la molestia a flor de piel, Abad siguió con sus críticas y acusó a Lousteau de individualista y de no respetar las decisiones del conjunto del bloque, En ese sentido, recordó que la bancada había decidido esperar para tomar una posición unificada del partido antes de avanzar y que, en ese sentido, se había pedido una reunión de todos los senadores con la mesa de conducción del Comité Nacional, que preside Lousteau, con la presencia de los gobernadores.

“Como soy hombre de partido trato de de agotar todas las instancias hasta el momento de tomar las decisiones. Que el presidente del partido acuse a senadores de su partido creo que es de una bajea absoluta”, agregó abad antes de acusar a su correligionario de “mirarse el ombligo” y de “creer que es mejor dirigente político porque denosta al resto”.

