Luis Juez: “Cuando fui senador no éramos muchos los que enfrentábamos los atropellos del kirchnerismo”

CÓRDOBA.– Luis Juez enfrenta en las PASO de Juntos por el Cambio en Córdoba a Mario Negri en el tramo a Senadores; es la pelea interna más dura en esta etapa de la campaña provincial, ya que Hacemos por Córdoba (el peronismo liderado por Juan Schiaretti) y el Frente de Todostienen lista única. En diálogo con LA NACION, Juez repasa su actuación en el Senado cuando lo presidía Amado Boudou: “No éramos muchos en ese entonces los que enfrentamos el atropello del kirchnerismo. Estoy convencido de que estoy preparado para enfrentar a Cristina Kirchner”.

En las entrevistas con este diario ni Juez ni Negri eligieron hablar del otro; los dos obviaron mencionar al adversario directo en esta PASO de Juntos por el Cambio que, en Córdoba, presenta cuatro listas. “No soy yo el que contribuyó a este resultado”, reitera Juez respecto a porqué no hubo lista única.

–¿Por qué no se pudo hacer una lista única entre la suya y la de Juez?

–De mi parte hice hasta lo indecible por lograr la unidad. Siempre en sintonía con la conducción nacional de Pro. Pero hay conductas de las que no debo hacerme cargo. No soy yo el que contribuyó a este resultado.

–¿Qué lo diferencia de Negri?

–Negri es quien conduce el bloque opositor en Diputados, un rol importantísimo. Toda la dirigencia de Cambiemos coincidía en que no era prudente modificar ese escenario. Y, por otra parte, me pidieron que encabece la boleta de senadores no solo porque medía muy bien en las encuestas sino porque Cambiemos considera muy importante mi experiencia en el Senado de la Nación, ya que fui parte del mismo durante el apogeo del gobierno de Cristina Kirchner y el cuerpo era presidido por Amado Boudou. No éramos muchos en ese entonces los que enfrentamos el atropello del kirchnerismo. Estoy convencido de que estoy preparado para enfrentar a Cristina Kirchner, conductora de este proceso de avasallamiento permanente de las instituciones y la República.

–¿Qué hará si pierde la interna? ¿Qué rol imagina para 2023?

–En primer lugar estoy convencido de que vamos a ganar las PASO. Y, si sucediera lo contrario, voy a seguir trabajando para construir una mejor oposición que sea capaz de ofrecer una alternativa creíble a este modelo inmoral, de atraso, que tiene a la Argentina transitando por una de las peores crisis social, sanitaria y económica de los últimos tiempos.

–¿Por qué quiere ir al Senado? ¿Porque está Cristina Kirchner?

–Parte de la respuesta ya la di cuando conté el planteo que me hicieron desde la dirigencia de Cambiemos. Me lo pidieron y sé que puedo ser uno de los que ponga un freno al atropello kirchnerista. Los conozco, ya lo hice y tengo la experiencia y el coraje para hacerlo.

–¿Qué rol tuvo y tiene Macri en esta interna en Córdoba?

–El rol de un expresidente que forma parte de la conducción nacional de Cambiemos.

–¿Con quién confrontará luego de las PASO, con el peronismo cordobés o con el FdT?

–Es una elección nacional. Aunque hay que confrontar con el gobierno Nacional voy a dejar claro que a Córdoba se la defiende todos los días. Eso es innegociable. Y el peronismo cordobés deberá explicar, si puede, su conducta de zigzagueo permanente acompañando al gobierno de Alberto y Cristina. Pero que quede claro que en esta elección la Argentina se juega la posibilidad de ponerle un límite al desenfreno y al atropello permanente que estamos sufriendo los argentinos.

–¿Consolida o debilita esta interna a Juntos por el Cambio de cara a la campaña post PASO?

–Reitero de que hubiera sido mucho mejor haber logrado la unidad. Pero cuando no se logra esa razonabilidad que la situación nos pedía, no queda otra alternativa que dejar que la gente decida quiénes serán los candidatos para noviembre. Y para eso armamos la mejor alternativa que podemos ofrecer. Lo más genuino de Pro, radicales con una gran vocación de renovación y el Frente Cívico que expresa un gran coraje para defender los intereses de los cordobeses.

–¿Qué rol tuvo y tiene Horario Rodríguez Larreta en Córdoba? ¿Es el nuevo líder de Juntos por el Cambio?

–Rodríguez Larreta es uno de los máximos referentes de Cambiemos. Pero hay que tener en cuenta de que está gobernando un distrito importantísimo con todo lo que ello implica y no podemos los cordobeses pretender que a nuestras cuestiones las resuelvan en Buenos Aires.