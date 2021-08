Como muestra de unidad, Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartirán el martes un acto en Avellaneda

El martes, en la isla Maciel, Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartirán un acto y se mostrarán juntos . Será la primera aparición conjunta, y una muestra de unidad política, después del cimbronazo político y las explicaciones públicas que siguieron la aparición de la segunda foto del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos y en plena cuarentena, en julio del año pasado.

Fuentes oficiales confirmaron que en la tarde del martes el Presidente y la vicepresidenta compartirán ese acto junto al gobernador Axel Kicillof, la primera candidata a diputada por la lista bonaerense del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y autoridades del municipio de Avellaneda. “No hace falta mostrar nada, la unidad es real”, afirmaron a LA NACION cerca del Presidente, aunque la tormenta de críticas públicas de referentes cercanos a la vicepresidenta, que se sumaron a los de la oposición, alimentaron las versiones sobre cambios, que son desmentidas desde Balcarce 50.

Desde el oficialismo leyeron con atención la columna de Horacio Verbitsky en el sitio web El Cohete a la Luna, en el que el periodista reclama cambios luego de conocido el episodio. “Lo que no puede esperar ni un día es un cambio drástico en las medidas de seguridad y el entorno presidencial en Olivos y Balcarce 50”, afirma el veterano periodista, y advierte que “tal como está, también hay cosas importantes que podrían emerger”. Ningún ocupante de despachos en la Casa Rosada quiso abrir juicio sobre ese reclamo, aunque por lo bajo sostuvieron que los pedidos “no son representativos” de algún sector del oficialismo.

Más allá de dejar trascender que la vicepresidenta respalda al Presidente, las críticas se hicieron sentir. “Hay que hacer un llamado de atención a los que están al lado del Presidente para no volver a cometer este tipo de errores”, dijo el senador Oscar Parrilli, habitual interlocutor de la vicepresidenta, el viernes, horas antes del pedido de disculpas del propio Presidente sobre el festejo, que atribuyó a “un error” originado en la invitación que su esposa y primera dama formuló a una decena de amigos para que la acompañen en su celebración. Tampoco allí hubo respuestas oficiales más allá de que el jefe de asesores del Presidente y dirigente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, destacó: “El Presidente no necesita un teléfono secreto, no hay nadie que le esté manejando su teléfono y eso puede generar errores, pero el Presidente no necesita un teléfono encriptado para hablar con operadores judiciales”.

En el mismo diálogo con Radio 10, Olmos sostuvo que “la convivencia en el FdT está muy bien” y pidió “centrarnos en la agenda de verdad”, expresando la intención del Gobierno de dar vuelta la página y continuar con los anuncios y el apoyo a los candidatos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, distrito que definirá la suerte electoral del Gobierno en septiembre y noviembre próximos.