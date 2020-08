Luis Juez criticó el accionar del Gobierno: "No podes tomar decisiones solamente mirando tu padrón electoral"

El diputado Luis Juez habló tras el anuncio del Gobierno por la nueva fase del aislamiento y le pidió a Alberto Fernández y a los gobernadores que no tomen decisiones que irriten a la sociedad o que las lleven a salir de sus casas a manifestarse, al menos por 15 días. Así, se refirió a la reforma judicial, y sostuvo que solo le interesa al mandatario.

En diálogo con LA NACION pm el abogado opositor dio sus definiciones sobre el viaje "inoportuno" de Mauricio Macri a Europa, los intentos del oficialismo por beneficiar a Cristóbal López y la gestión de Alberto Fernández. "No podés tomar decisiones solamente mirando tu padrón electoral", disparó.

Las decisiones inoportunas

El funcionario opositor opinó acerca de la reforma judicial, y -en alusión al mandatario- dijo: "Tenemos 44 millones de argentinos preocupados por la situación económica, la salud, el tema sanitario, el futuro laboral y hay una sola persona preocupada por el tema de la composición de la Corte. No hay momento más inoportuno. Es como que te caiga tu suegra a la hora de la siesta a tomar mate en plena luna de miel", consideró.

Siguiendo con esta analogía, habló sobre el viaje de Mauricio Macri a Europa: "Si es inoportuno que te caiga tu suegra a tomar mate en la hora de la siesta en plena luna de miel, esto sería que te caiga tu suegra y tu suegro. Más inoportuno no podría haber sido ese viaje". Para él, "para poder criticar tenés que tener autocrítica".

"Es absolutamente inoportuno con el momento que está viviendo el país, salvo que Macri dijera: 'Muchachos, yo hasta acá llegué. No me pidan más cosas', pero todavía genera expectativas". Entonces, con una metáfora futbolera apuntó: "Se lo dije antes de que terminara su mandato: 'Tenés que definir si te vas a parar de 5 a distribuir la pelota o si ya no jugás más'".

"La gente necesita que sus dirigentes le den un ejemplo, así como es inoportuno que Cristina no se expida cuando la gente la pasa mal, porque no lo hizo nunca de Cromañón a la fecha, pasando por Once, ni lo hace ahora con el tema del Covid", puntualizó.

"No irriten a la gente"

Con esta línea de pensamiento se dirigió a los gobernantes y, tras destacar que el país "vive los 20 días más angustiantes", les pidió: "No irriten a la gente. No tomen decisiones que a la gente la pongan en un nivel de tener que salir de la casa para hacerse escuchar". Y resaltó que estos dirigentes provinciales "inculcan pánico de arriba para abajo, y la gente tiene miedo".

Juez también habló de la inseguridad que hoy golpea a grandes sectores del país, y bromeó: "En Córdoba estamos eligiendo a los perros según la cantidad de dientes, ya está buscando un cocodrilo para poner en la vereda porque, por supuesto, el tema de la inseguridad se ha convertido en un flagelo". Y, valiéndose de sus 34 años como abogado penalista, comparó: "En mi vida he visto semejante nivel de violencia".

Al final del encuentro, Juez conversó acerca de los intentos de acercamiento entre el oficialismo y la oposición. "Es muy difícil con esta gente. ¿Quién puede estar en contra en este país de que el Estado destine una moratoria contra los cientos de miles de monotributistas, pequeñas PyMEs y empresas que hace 3 o 4 años que han dejado de pagar el fisco? Pero con un lenguaje prohibitivo terminan admitiendo que se puede acoger a la moratoria hasta aquel tipo que está condenado y que la condena no está en situación firme", comenzó diciendo.

El diputado de Juntos por el Cambio destacó, de esta manera, el "lenguaje inteligente" del oficialismo. "La verdad es que hay que reconocer que el kirchnerismo tiene una maravilla para escribir... Debe tener un par de escribas maravillosos", dijo. Y concluyó: "No lo vamos a votar con ese artículo, queremos trabajar por las por los miles de argentinos que necesitan la moratoria, pero no queremos traje a medida para Cristóbal López".

La nueva fase de la cuarentena

Sobre la extensión de las medidas del aislamiento preventivo, social y obligatorio hasta el 16 de agosto, el diputado de Juntos por el Cambio dijo: "Es un tema delicadísimo contradecirlo al Presidente, y no lo voy a hacer de ninguna manera". Juez remarcó -sin embargo- el "tono de súplica" con el que habló Alberto Fernández en la "novena prórroga de una cuarentena, que se hizo infinitamente larga". "Ya no le quedan argumentos para pedir que la gente se quede en su casa", consideró entonces. "Se hace casi insostenible".

Para él desde el primer momento habría que haber apelado al cuidado personal: "Está claro que si el Estado no te puede cuidar el mejor cuidado te lo tenés que brindar vos con tu familia y tus vecinos". "Hay mucha gente que dice: 'Si me tengo que agarrar el Covid por ir a laburar lo voy a hacer, porque no tengo cómo sostener a mi familia y aguantar esta situación'", dijo luego al explicar que la sociedad necesita salir a trabajar.

Al dialogar con LN+, el diputado opositor se sumó a quienes dicen que Fernández debería haberse rodeado de otros profesionales más allá de los infectólogos y virólogos. "La gente no tiene para comer. Nos faltó inteligencia porque hubo solamente una mirada sanitarista sobre el tema", enfatizó. E ironizó: "Para habilitar una peluquería pareciera que hay que pedirle autorización a la Nasa".

"No podés tomar decisiones mirando solamente tu padrón electoral"

En otro tramo de la entrevista, disparó: "No podés tomar decisiones mirando solamente tu padrón electoral. Como tu padrón electoral es la IFE y la Asignación Universal, decir: 'Se van a quedar en sus casas porque les vamos a dar 10 mil pesos por mes'. Tenés que tener una mirada de la otra parte de la sociedad, no solamente de tus votantes".

Juez subrayó que "la desesperación de la gente es monstruosa" y que "la paciencia está enormemente colmada". Entonces, dijo: "Yo le pido al Presidente que en estos 15 días no mande nada, no discuta nada, no tire ningún proyecto, no venga con ninguna iniciativa que genere polémica". Para él, es posible que los aumentos de casos respondan a situaciones en los que la sociedad salió a manifestarse, como sucedió con el caso de Vicentin, la reforma judicial o la liberación de presos.

Así, al hablar de Vicentin remarcó la "ingenuidad increíble" de Alberto Fernández quien -según recordó Juez- en una confesión pública reconoció que pensó que lo iban a aplaudir. "Maestro, salí de Olivos, no sé quién te va a aplaudir por una expropiación en un país que tiene desarrollado el sentido de la propiedad, ¿a quién se le ocurre?".