Lule Menem desmintió el contenido de los audios de Diego Spagnuolo y apuntó contra el kirchnerismo: “Absoluta falsedad”

“Absoluta falsedad”. Así catalogó Eduardo “Lule” Menem al escándalo de los audios en los que Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), lo menciona, junto con la hermana del Presidente, Karina Milei, como culpables de pedir y recibir coimas. El subsecretario de Gestión Institucional negó tener vinculación con el organismo y aseguró que se trata de una operación del kirchnerismo.

“Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, expresó el funcionario a través de un posteo difundido en una cuenta de X a su nombre, que fue compartido por las cuentas oficiales de Javier Milei, del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la secretaria de la presidencia, Karina Milei.

Se trata del primer funcionario mencionado en los audios de Spagnuolo que niega la veracidad del contenido a pesar de que, como informó LA NACION, desde el Ejecutivo se planteó en todo momento, puertas adentro, que se trata de una operación del kirchnerismo en plena campaña electoral. No obstante, Lule Menem no negó la autenticidad de los audios.

“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”, sostuvo Menem en su comunicado. Y aclaró: “Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado”.

Javier Milei reposteó el tuit en el que Martín Menem citó la publicación de Lule Menem

A continuación, se refirió a los hermanos Milei. Al respecto aseguró nunca haber hablado con ninguno de los dos sobre “prestaciones, contratos o la actividad particular” de la agencia de discapacidad. “Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”, afirmó.

Menem, que fungió como uno de los armadores principales de La Libertad Avanza -con Karina Milei- para las listas de las elecciones, relacionó el momento de la salida de los audios con la proximidad de los comicios en territorio bonaerense. “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes”, cuestionó y calificó al distrito como el “último reducto del kirchnerismo”.

En ese sentido, Lule Menem insistió con las aseveraciones que trascendieron desde la Casa Rosada acerca de un maniobra armada por la oposición kirchnerista. “Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un redito meramente electoral”, esgrimió y enfatizó: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”.

Noticia en desarrollo.