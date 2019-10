Macri pidió un "gran acuerdo" para resolver la economía

Macri, en Esperanza, por donde pasó su cuarta marcha del "Sí se puede" Crédito: Juntos por el Cambio

Durante su recorrida por Santa Fe, el Presidente reclamó que haya confluencia entre "la dirigencia política, sindical y empresaria"

Mauricio Macri incluyó en su discurso de campaña un llamado a " un gran acuerdo" multisectorial para mejorar la economía. Lo hizo cuando faltan poco más de tres semanas para las elecciones generales que podrían ser definitorias para la presidencia. "Si no hay un gran acuerdo que incluya un espacio amplio de la dirigencia política, de la dirigencia sindical y empresarial, esto no se va a poder resolver", dijo el Presidente, en el marco de una entrevista radial.

"En minoría no hemos llegado a esos acuerdos más amplios", reconoció Macri, con una nueva línea en su mensaje de campaña y luego de que se anunciara el índice de pobreza, que alcanzó los 35,4 puntos en el primer semestre de 2019.

Fue a contramano de la praxis de Cambiemos, que en estos cuatro años desconfió de los acuerdos amplios y prefirió negociar individualmente, sector por sector, tanto en política como en economía.

"Nosotros arrancamos bajando la inflación, que es la principal causa de la pobreza. Logramos bajar la pobreza, pero al final volvimos al mismo lugar y un poquito peor", dijo el Presidente. Y agregó, en una entrevista con Radio Rafaela, en el marco de su gira por la provincia de Santa Fe: "Si no hay un gran acuerdo que incluya un espacio amplio de la dirigencia política, de la dirigencia sindical y empresarial para ponernos de acuerdo en que realmente tenemos que lograr una estabilidad macroeconómica que le permita a la gente vivir tranquila, sin las dificultades que trae la inflación, esto no se va a poder resolver".

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, había dado un indicio en este sentido, cuando el martes, en una entrevista con el diario El Tribuno, de Jujuy, manifestó: "Lo que está claro es que el índice (de pobreza) refleja un desafío en lo macroeconómico, particularmente en la inflación, y la necesidad, como venimos diciendo, de un acuerdo más estable de todo el sistema político".

En la Casa Rosada tradujeron el mensaje político que se incorporó a la caravana que lanzó Juntos por el Cambio para intentar achicar la diferencia con el Frente de Todos. "Los problemas que tenemos desde hace 70 años a esta altura no los puede resolver un gobierno solo, hace falta un acuerdo más amplio", reconocieron ayer fuentes del Gobierno.

"Lo que Macri dice es que más allá de que los resultados de las reformas no llegaron a tiempo y el esfuerzo de la gente no tuvo recompensa en los tiempos prometidos, las reformas se hicieron para dejarnos en un lugar mejor en lo estructural", agregaron.

El pedido de Macri de un acuerdo entre distintos sectores políticos y económicos está en línea, al menos en lo discursivo, con la propuesta del candidato opositor Alberto Fernández. Casi como un eslogan de su campaña, el candidato del Frente de Todos viene proclamando "un acuerdo del que participen los que trabajan, los empresarios y los que tengan que gobernar el Estado" para "hacer una Argentina distinta".

En Juntos por el Cambio, sin embargo, ayer buscaron diferenciarse de sus adversarios. "Alberto cree que la economía puede arrancar con un acuerdo y que no hace falta resolver las bases macroeconómicas (déficit primario, infraestructura, energía). Nosotros creemos que, más allá de los problemas de corto plazo, no podemos seguir si no atacamos los problemas de fondo", argumentaron en la Casa Rosada.

Macri ayer continuó con su raid de actos en el interior del país, al tiempo que presentó una nueva propuesta electoral, en una modalidad que inauguró con el inicio del último mes de campaña.

El Presidente decidió hablarle al bolsillo de la clase media, porque desde el laboratorio electoral interpretan que allí está el electorado desencantado de la gestión de Cambiemos.

"Es increíble la convicción de que sí se puede, de que esta elección se da vuelta. Muchos lo hacen a pesar de que ha sido muy difícil el último año y medio, especialmente. Todos los que van son clase media, que es la que ha puesto más el hombro en este tiempo", dijo Macri en el marco de sus promesas orientadas a pymes, empleados y monotributistas.