En un fallo en el que se habló de la "participación culpable" de funcionarios aduaneros, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó un fallo de primera instancia que había procesado a 40 personas y 12 empresas por los delitos de asociación ilícita y contrabando en la denominada causa de la mafia de los contenedores.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La decisión fue tomada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, integrada por Roberto Hornos, Carolina Robiglio y Juan Carlos Bonzón. Los magistrados confirmaron así un fallo del 19 de diciembre de 2018 firmado por el juez Marcelo Aguinsky.

"No resultaría razonable suponer que una maniobra de la magnitud y continuidad de la investigada en el legajo principal al que corresponde el presente incidente, por la cual, de manera reiterada (en más de 500 oportunidades), se habría ingresado a plaza mercadería importada, desde un mismo depósito fiscal, declarando en la destinación correspondiente una mercadería de distinta especie, de distinta calidad y/o por un peso distinto al de aquélla que habría realmente ingresado, pudiera haber sido perpetrada sin la participación culpable de quienes cumplieron la función de guarda aduanero en el depósito fiscal en cuestión, como así también de aquellos funcionarios que tuvieron intervención, al menos formalmente, en la verificación de la mercadería de manera previa a su liberación", explicaron los camaristas en parte de su fallo, al que tuvo acceso LA NACION.

En una resolución de noviembre pasado, cuando había procesado a exaltos funcionarios de la Aduana durante el anterior gobierno kirchnerista, Aguinsky había hablado de ignorancia deliberada, ceguera voluntaria y certeza de impunidad.

"Ya no solamente nos encontramos ante 'iniciativas privadas' apalancadas por ciertos integrantes del órgano de control sino también frente a una suerte de institucionalización del delito de contrabando enquistado en la estructura del servicio aduanero, coordinado por estudios y profesionales del comercio exterior y utilizado por determinados empresarios. Indudablemente no todo el personal aduanero está impregnado de aquella corrupción de la que venimos haciendo referencia. Sin embargo, pareciera que quienes no se encuentran inmersos en tales prácticas poco hacen para modificar el curso de esa inercia", afirmó Aguinsky en noviembre pasado.

La denominada causa de la mafia de los contenedores tiene varios legajos y diferentes partes del expediente ya fueron elevados a juicio oral y público. Es el caso del legajo en el que fue condenado Claudio "Mono" Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido. Minnicelli, en noviembre pasado, fue condenado a cinco años de cárcel.

Según fuentes judiciales, Aguinsky había separado expediente en varios legajos para evitar "la formación de una megacausa que solo sirve para enredar las distintas líneas de investigación. Analizar las operaciones de la Aduana entre 2014 y 2016 por todos los rubros juntos formaría una megacausa con un destino de fracaso, por la multiplicidad de operadores que se mezclan. Cada capítulo confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico está en condiciones de elevarse a juicio oral. Así nadie tiene que esperar toda la causa para ser juzgado".

Entre las personas físicas a las que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico le confirmó el procesamiento están los hermanos Miguel, Diego y Alejandro Paolantonio.

La causa comenzó en marzo de 2016 tras una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac). El Ministerio Público está representado por la fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales.