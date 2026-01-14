La China Suárez, La Joaqui y L-Gante: los artistas y famosos que filmaron sus videos con los autos de lujo contrabandeados desde Paraguay

En el videoclip de la canción Llora como un arrepentido, Eugenia Suárez, La China, aparece al volante de un auto negro. Cuando se baja del vehículo, se reúne con Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, que la esperaba apoyado en el capot. Después se suman los músicos Gino Mella y Jairo Vera.

Los artistas y famosos que hicieron videos con los autos ingresados de manera ilegal al país

Según informaron fuentes policiales, el vehículo usado para esa filmación era parte de una flota de autos de lujo secuestrados en las últimas horas por personal de la Aduana y la Policía de la Ciudad en una causa que se investigan maniobras de contrabando para ingresar esos coches al país desde Paraguay.

Otro de los vehículos decomisados por orden judicial habría sido utilizado en un video protagonizado por Joaquinha Lerena De La Riva, cantante conocida como La Joaqui.

“La maniobra se realizaba por encargo de dos ciudadanos radicados en la ciudad de Buenos Aires, quienes mantenían un perfil elevado en redes sociales y exhibían los automóviles en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia ‘La China’ Suárez, además de alquilarlos para producciones. Uno de ellos alegaba ser dueño de una productora de ‘eventos multitudinarios’, pero no tenía actividad económica declarada”, informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero frente a (ARCA) en un comunicado de prensa.

Los artistas y famosos que hicieron videos con los autos ingresados de manera ilegal al país

En las últimas horas, según informaron fuentes de la investigación, detectives de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad y personal de la Aduana, organismo dependiente de la ARCA, hicieron cinco allanamientos donde secuestraron dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, valuados en $100 millones, además de una camioneta Toyota SW4.

Los procedimientos ordenados por el juez federal de Iguazú, Marcelo Cardozo, por pedido del fiscal federal Marcelo Barrenechea, a cargo de la investigación, se hicieron en el country La Horqueta, situado en Canning, Ezeiza; en los barrios porteños de San Telmo y Chacarita, y en el partido bonaerense de San Martín.

Los Camaro y los Mustang tienen chapa patente de Paraguay. “El secuestro de los vehículos forma parte de una investigación iniciada por la Aduana, que advirtió la maniobra de contrabando en la ciudad correntina de Paso de los Libres. Se trata de un esquema delictivo donde ciudadanos de países limítrofes, generalmente de Paraguay, ingresaban en la Argentina en autos de lujo simulando ser turistas, pero en realidad los vehículos habían sido adquiridos por ciudadanos argentinos”, dijeron fuentes de la Policía de la Ciudad.

En los procedimientos, según los voceros consultados, fueron detenidos dos sospechosos vinculados con las maniobras de contrabando y se secuestraron 30 millones de pesos, 20.000 dólares y un arma de fuego “sin documentación respaldatoria”: una pistola Bersa con sus municiones.

Simulaban ser turista para contrabandear autos

Según las fuentes consultadas, las operaciones de contrabando se hacían a pedido de los ciudadanos argentinos bajo investigación.

Los detenidos están imputados por contrabando agravado y en caso de ser encontrados culpables en un juicio podrían recibir penas de hasta diez años de prisión.

Además de la Aduana y de la Policía de la Ciudad, de los allanamientos participaron personal de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), que ahora depende del Ministerio de Seguridad Nacional.