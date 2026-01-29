Frenan en Tierra del Fuego un convoy de motos de alta gama valuado en US$480.000

El traslado de una docena de motos de alta cilindrada por el extremo sur del país encendió las alertas aduaneras. Durante un control en el Paso Fronterizo San Sebastián, en la provincia de Tierra del Fuego, personal de la Aduana secuestró 12 unidades valuadas en US$480.000, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en regímenes de importación.

La División Aduana de Río Grande, dependiente de la Dirección Regional Aduanera Austral, confiscó los 12 vehículos de alta cilindrada en el Paso Fronterizo San Sebastián, en la provincia de Tierra del Fuego, en el marco de las acciones de control permanente que se llevan a cabo en los pasos fronterizos.

“El procedimiento se originó a partir de una alerta emitida por la Aduana en el contexto de una investigación en curso vinculada a vehículos de matrícula extranjera”, informaron a LA NACION fuentes oficiales.

En un comunicado de prensa se explicó: “A través de la coordinación entre las distintas áreas de control, el personal aduanero logró interceptar los rodados marca BMW, modelo R1300 GS".

Las motos incautadas son de marca BMW, modelo R1300 GS

Según las fuentes consultadas, la maniobra detectada encuadra en las previsiones del artículo 970 del Código Aduanero. Ante la infracción constatada, se dispuso la interdicción y el secuestro de la totalidad de las unidades.

Contrabando de cigarrillos en Misiones

Por otra parte, durante un control de ingreso en el Puente Internacional Posadas-Encarnación que conecta la provincia de Misiones con Paraguay, personal de Aduana detectó un intento de contrabando de más de 100 paquetes de cigarrillos ocultos en una rueda de auxilio de un camión que ingresaba a la Argentina.

Aduana incautó 100 cartones de cigarrillos marca Gift en la frontera con Paraguay

El vehículo de carga de matrícula paraguaya tuvo que someterse a un control en la frontera. Fue en el escaneo del rodado donde se advirtió la existencia de mercadería oculta en el interior de las cubiertas de auxilio del rodado.

Frente a esta situación, se dio aviso a la fuerza de seguridad y se procedió al traslado de la unidad a un sector contiguo al control fronterizo. En presencia de testigos de procedimiento, se retiraron las cubiertas de auxilio y se examinó su interior, constatándose la presencia de cartones de cigarrillos marca Gift, que una vez extraídos y contabilizados llegaron a la suma de cien.

Luego del control, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría Penal N.º 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia, quienes dispusieron la instrucción de actuaciones por el delito de tentativa de contrabando, conforme a los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero.

Asimismo, se ordenó la detención del conductor del camión en carácter de comunicado y el secuestro de la mercadería ilícita y del medio de transporte utilizado en la maniobra.