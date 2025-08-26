Hay alertas de lluvias y vientos fuertes por la tormenta de Santa Rosa: qué día llega a Buenos Aires

El período de buen tiempo, con temperaturas templadas y cielos despejados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, llegará a su fin y será interrumpido por la irrupción de un sistema de baja presión definido como “ciclogénesis”.

Una inestabilidad climática despojará de sol a los cielos y los colmará progresivamente de nubes, con vientos y lluvias, producto de la tormenta de Santa Rosa.

Como estara el clima en los proximos dias

Los informes meteorológicos estiman que el evento (la creencia popular sostiene que puede ocurrir hasta quince días alrededor del 23 de agosto, fecha de la santa) llegará con bastante precisión este año. Hay un 50% de probabilidad de que se desarrollen tormentas este sábado 30 de agosto, signo de un época en que la atmósfera experimenta cambios en su circulación y la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicia para el desarrollo de tormentas.

En ese sentido, se prevé un sábado y domingo gris con precipitaciones y con un leve descenso de las temperaturas.

Últimos días soleados

El clima templado e inusual para esta época del año con mañanas frescas y tardes agradables se mantendrá durante los próximos días hasta el viernes cuando volverá a desestabilizarse.

El cielo despejado y el sol harán que las temperaturas asciendan a una máxima de 21 grados y ofrecerá mañana frescas, tardes templadas y noche agradables.

La previsión del SMN para los próximos días

Asimismo, el viento norte provocará, además de las maracas templadas, un incremento de la humedad y nubosidad. En ese sentido, el mercurio oscilará entre 12°C y los 22°C en días parcialmente cubiertos.