Mahiques define con los Menem la estrategia para avanzar con las designaciones judiciales

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, comenzó a trazar la estrategia para la designación de jueces para completar las vacantes en los distintos fueros. Mahiques participó de un almuerzo con los primos Eduardo y Martín Menen y el ministro del Interior, Diego Santilli. Todos ellos responden directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Según confirmaron a LA NACION desde el Poder Ejecutivo, en el almuerzo se decidió que la semana que viene se concretará el primer envío de unos 15 a 20 pliegos al Senado en busca de acuerdo.

Será de fueros nacionales y no de federales, que son los que demandan más negociaciones políticas y se erigen como una herramienta clave en el intercambio con gobernadores y legisladores opositores. Esto último podría comenzar dentro de un mes.

La primera de las citas para delinear el plan con el que el Gobierno busca completar 313 vacantes fue en el despacho de Santilli, en el Ministerio del Interior, ubicado en la planta baja de Balcarce 50.

Ese encuentro se realizó ayer y asistieron el flamante titular de Justicia y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, presidente de la Cámara Baja y subsecretario de Gestión Institucional y hombre del armado partidario de La Libertad Avanza (LLA).

Eduardo, Martín y Sharif Menem conversan con Santiago Viola; todos ellos participaron de la toma de control de Karina Milei del área judicial del Gobierno

Se trata de personas de confianza de la secretaria general de Presidencia, que en ese momento estaba en Chile, quien la semana pasada logró imponerse en la puja por el Ministerio de Justicia. Fue cuando se designó a Mahiques como ministro y a Santiago Viola como segundo de la cartera. Viola, que acercó el nombre de Mahiques, forma parte del círculo cercano de la funcionaria desde hace años y es apoderado del partido.

Con esas designaciones, la hermana del mandatario logró tomar el control de un área en la que hasta entonces estaba Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, hombre de Caputo y quien se enteró de su desplazamiento en vivo durante una audiencia del Consejo de la Magistratura.

El trabajo de la nueva cúpula tiene como objetivo, entre varios puntos, completar las vacantes en el mundo judicial. Servirá no solo para subsanar una problemática del mundo judicial sino también como instrumento de negociación con aliados.

“Se perdieron dos años”, aseguró una fuente del corazón libertario respecto del caudal de vacantes que el Poder Ejecutivo tenía para negociar con gobernadores afines a cambios de votos y no lo hizo durante el primer tramo de gestión. Por eso resaltaron que apuntan a que eso se subsane “cuanto antes”.

“No había sinergia”, agregaron sobre lo sucedido en los primeros dos años de gestión. Hubo cuestionamientos en reserva a la tarea de Amerio, el exnúmero dos de Cúneo Libarona.

Ahora, con el avance de Karina Milei y su grupo de confianza, esperan un escenario diferente. “El Colo (por Santilli) juega bien con los gobernadores y Juan (Mahiques) tiene el mapa de la justicia del país en la cabeza”, describió otra de las fuentes consultadas.

La idea es avanzar primero con los que más se necesitan, como los de familia. En el Gobierno sostienen que es donde es más imperioso subsanar la situación, pero también reconocen que también son “los que menos rosca política necesitan”.

Los gobernadores, aseguran, apuntaban a conversar nombres para los juzgados federales vacantes, pero eso deberá esperar.

En cuanto a los números que tendrán en el Senado para las aprobaciones y consensos, en las distintas terminales del oficialismo hablan de un escenario “menos desfavorable” que el año pasado.

Después del almuerzo del miércoles, Lule Menem recibió en su despacho a otro riojano, el senador Juan Carlos Pagotto. Titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pagotto tendrá allí el primer paso que deberán desandar todos los pliegos para completar las vacantes existentes, previo a su tratamiento en el recinto.

En tanto que este jueves, rumbo al despacho de Menem se vio llegar al jefe del bloque libertario en Diputados y legislador por Córdoba, Gabriel Bornoroni, y el también cordobés, Gonzalo Roca.

La figura de Roca es fundamental para lo que viene: será representante por los legisladores libertarios en el Consejo de la Magistratura. Hacia allí también se vio llegar a Viola, quien representará al Poder Ejecutivo en el Consejo, el organismo clave en la elección de jueces comenzará a moverse en las próximas semanas.