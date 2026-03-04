Mahiques le agradeció a Milei por la designación como ministro de Justicia

Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, publicó un mensaje en sus redes sociales tras ser nombrado como ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

A través de su cuenta de X, le agradeció al presidente Javier Milei por la confianza y elogió su “liderazgo”; también compartió su visión sobre la Justicia argentina.

“Agradezco al Presidente por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin Justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, consideró Mahiques tras el anuncio de Milei.

Luego, extendió el agradecimiento a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Agradezco a Karina por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, marcó.

Además, le dedicó unas palabras a su predecesor. “También, el reconocimiento al trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”, indicó.

En otro tramo de su mensaje, compartió su visión sobre la Justicia argentina. “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, enumeró.

Y cerró: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

La sucesión de Cúneo Libarona como ministro no estaba decidida hasta hace pocas horas y estuvo signada por cómo se resolvía la puja interna entre el asesor Santiago Caputo y la secretaria general Karina Milei, quien impulsó a Mahiques.

Trayectoria

De familia judicial, Mahiques fue número dos del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y ascendió en la política de la mano de Daniel Angelici.

También ocupó cargos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El año pasado, cuando Claudio “Chiqui” Tapia presentó la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), anunció a Mahiques como su vicerrector. Fue el martes 11 de noviembre, nueve días antes de que estallara la polémica por el premio a Rosario Central y de que se abrieran las investigaciones judiciales que involucran a la cúpula de la AFA. Mahiques dijo que inmediatamente después del lanzamiento él informó que desistía de seguir integrando la Unafa y pidió que su nombre fuera eliminado de la página oficial.

Carlos Mahiques Captura de Video

Mahiques es hijo de Juan Carlos Mahiques, camarista de la Casación Federal, máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema. Juan Carlos tenía para resolver la pelea de competencia en la causa de la quinta de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, pero dejó el caso el mes pasado, después de que LA NACION publicara que el camarista había festejado el año pasado su cumpleaños en esa quinta. Mahiques padre no dijo que dejaba el caso por eso. Anunció que renunciaba a una suplencia en la vocalía de la Casación donde estaba esa causa.