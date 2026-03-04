El gendarme Nahuel Gallo, liberado el domingo tras permanecer 448 días detenido en Venezuela y quien regresó al país este lunes, dará este miércoles una conferencia de prensa en el Edificio Centinela.

El uniformado, que hasta ahora no habló con los medios ni emitió comunicados, se presentará en conferencia junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich; y el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, a las 14.

Nahuel Gallo habla por primera vez en conferencia de prensa sobre su detención en Venezuela. HANDOUT - X account of Argentina's Senator

Hasta el momento, lo poco que se sabe del cabo es a través de su esposa, María Alexandra Gómez. El lunes por la noche, poco más de 24 horas después de ser excarcelado en Venezuela, Gallo compartió una comida con su familia. Así lo confirmó su mujer con una publicación en sus redes sociales, en donde contó algunos detalles y compartió una foto donde, además de ellos dos, estaba su hijo Víctor de tres años.

Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina 😅Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados.



Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y… pic.twitter.com/CVHHgDU9i5 — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 3, 2026

“Así pasamos la noche de ayer”, empieza el texto de la publicación, que enseguida se viralizó en X. “Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina”, detalló, sobre el menú elegido.

La familia se reencontró a primera hora de este lunes cuando Galló aterrizó en el FBO del aeropuerto de Ezeiza en un avión ligado al empresario Fred Machado y relacionado con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, que suele utilizarlo para sus vuelos tanto privados como referidos a su agenda futbolística.

En las últimas horas, Gallo fue sometido a diversos estudios médicos en el Hospital Militar Central y permanecía en observación en el edificio central de Gendarmería, allí en Retiro. Hay que tener en cuenta que, poco antes de quedar liberado en Venezuela, el uniformado había iniciado una huelga de hambre. “Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso”, escribió su mujer.