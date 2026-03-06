The Economist analizó el discurso de Milei en el Congreso y habló de “arrogancia y agresividad”

El prestigioso medio británico The Economist publicó un artículo que contiene un análisis del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del pasado domingo 1 de marzo en el Congreso. A pesar de que la revista semanal con sede en Londres afirmó que el libertario tiene logros para celebrar, habló también de “arrogancia y agresividad” en los modos del mandatario.

El artículo, titulado “Javier Milei celebra con agresividad una serie de éxitos”, mencionó primero que el Gobierno “tuvo unos meses excelentes”, por lo que “era de esperar cierta fanfarronería en su discurso sobre el estado de la Nación” y que además “fue una oportunidad para esbozar una visión propia de un estadista y conectar con posibles nuevos aliados”.

Javier Milei tras el discurso de apertura de sesiones Pilar Camacho

Fue en ese marco que The Economist puso reparos. “En cambio, su éxito parece haber generado arrogancia y agresividad. A pesar de haber prometido el año pasado suavizar los insultos, Milei les gritó a sus rivales peronistas, quienes lo interrumpieron con frecuencia, y el Presidente los llamó ‘asesinos y ladrones’, ‘golpistas’ y ‘cavernícolas’. Incluso se deleitó con ello: ‘me encanta hacerlos llorar’”, detalló el medio británico.

En tanto, habló de “dos caras” de Milei. “Sus sabias, aunque duras reformas liberalizadoras suelen ir acompañadas de una retórica airada, a veces paranoica, incluso cuando está en la cima. Aprobó numerosas leyes, la economía está creciendo y el Banco Central por fin comienza a acumular reservas de divisas, una demanda largamente solicitada por los inversores. La principal preocupación es si la economía está generando suficientes empleos de calidad”, advirtió.

Reformas

No obstante, destacó al Gobierno políticamente, ya que a pesar de que no tiene mayoría, logró aprobar leyes gracias a los gobernadores: la reforma laboral, el presupuesto, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y la baja en la edad de imputabilidad.

Un manifestante sostiene una pancarta con la imagen de Javier Milei durante una protesta contra el proyecto de reforma laboral (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Luego, la revista ahondó en la reforma laboral. “Las leyes laborales de la Argentina, que datan de la década de 1970, son tan asfixiantes que más del 40% de los argentinos trabajan en el sector informal. El Gobierno quiere que la reforma impulse el empleo formal. El cambio abarata los despidos y crea claridad sobre los costos de indemnización. Eso debería frenar el auge de las largas demandas que dejan a las empresas sin saber cuánto deberán pagar si despiden a alguien. La reforma también potencia la negociación salarial a nivel regional o empresarial, en lugar de obligar a los participantes a depender de los convenios salariales nacionales”, enumeró The Economist sobre los cambios.

En tanto también mencionó las advertencias de la oposición, como la de Juan Grabois, quien aseguró que “se prevén más despidos y salarios más bajos” y que la reforma “retrocede 100 años”.

Economía

En otro tramo de la nota, el medio indicó que Milei “está abordando una debilidad de larga data: la falta de reservas”, una gran preocupación para el Fondo Monetario Internacional, organismo que necesita que se les pague en dólares.

Luego, habló del dólar, que flota entre bandas. “La banda dentro de la cual el peso flota parcialmente se amplió más rápido este año. En general, la moneda se fortaleció. Milei favoreció durante mucho tiempo un peso fuerte para ayudar a controlar la inflación. Su fortaleza refleja en parte la debilidad global del dólar. Pero también se ve impulsada por los controles de capital, que aún restringen a las empresas a retirar dólares de la Argentina, y por una política monetaria restrictiva, que ofrece jugosas rentabilidades en pesos”, sostuvo.

“A pesar de la insistencia de los inversores, el Gobierno no parece tener prisa por flotar completamente el tipo de cambio, por temor a fluctuaciones incontrolables. Mientras tanto, las tasas de interés locales son altas y volátiles. Esto se debe, en parte, a la mala comunicación de la política monetaria por parte del Gobierno. También es un problema que la Argentina se centre en la oferta monetaria total en lugar de las tasas de interés, como sucede en la mayoría de los países ricos”, criticó la revista londinense.

En ese marco, destacó que el mayor logro de Milei es “reducir la inflación” pero advirtió que el índice de precios estuvo “repuntando”.

Además, mencionó el nivel de actividad económica, que todavía no pudo recuperarse del todo desde la fuerte recesión de 2024. “La recuperación es desigual. Milei abrió la economía mediante la reducción de la burocracia aduanera y la reducción de aranceles. La producción industrial, débil tras años de protección excesiva, sigue siendo inferior a la que se registró cuando el asumió el cargo en diciembre de 2023″, sumó.

Manifestantes frente al Congreso contra la Reforma Laboral. Nicolás Suárez

Sobre el empleo, The Economist ahondó: “El 6,6% de desempleo es solo un punto porcentual superior al nivel anterior a la toma de posesión de Milei. Muchos están encontrando claramente algún tipo de trabajo. Las solicitudes de subsidio por desempleo bajo un programa fiscal para pequeños contratistas con bajos ingresos aumentaron considerablemente. Sin embargo, muchos temen que todo esto se traduzca en la sustitución de empleos bien remunerados por trabajos con contratos mal remunerados o trabajo informal”.

Descontento

Si bien, afirma The Economist, quienes lo respaldaron en las elecciones de medio término de octubre “siguen con Milei”, sus “índices de aprobación disminuyeron” y “hay indicios de descontento”.

“Por mucho que la clase media argentina prefiera una inflación más baja, a muchos no les convence el lenguaje agresivo de Milei, que podría convertirse en una vulnerabilidad si las noticias económicas empeoran. Y las prioridades de los votantes están cambiando. Las encuestas muestran que el desempleo ahora supera sistemáticamente a la inflación como la mayor preocupación”, advirtió. En ese contexto, la revista londinense indicó que Milei “minimiza todas estas preocupaciones”.

“Las nuevas industrias compensarán con creces la demanda de mano de obra perdida por las antiguas y con salarios mucho mejores”, es la cita de Milei que eligió The Economist para destacar en el cierre de la nota. “Su futuro político podría depender de la rapidez con la que esto suceda”, indicó la revista.