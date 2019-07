Malena Galmarini desligó a Cristina del robo en su casa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2019

La candidata a concejala de Tigre Malena Galmarini se refirió ayer al robo que sufrió en su casa en 2013 y desligó a Cristina Kirchner del hecho. "Lo hablé y me quedé tranquila de que Cristina Fernández no estuvo involucrada en ese episodio", dijo en diálogo con el programa Toma y daca, que se emite por AM 750.

Dijo que parte de las conversaciones con el kirchnerismo se dieron alrededor de lo traumático que fue el robo. En 2013, apenas después del episodio y en un contexto preelectoral, el líder del Frente Renovador había asegurado que detrás de la entradera que sufrió había intencionalidad política. Galmarini tuvo un cruce con el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que había dicho que se publicó el hecho a través de una operación televisiva.

El robo a Massa ocurrió el 20 de julio de 2013, antes de las elecciones legislativas en las que se enfrentó y derrotó al kirchnerismo. Por ese caso, el gendarme Alcides Díaz Gorgonio fue encontrado culpable por el delito de robo triplemente calificado por ser miembro de las fuerzas de seguridad, utilizar un arma de fuego y forzar su ingreso a la casa. Ayer, Galmarini desligó a su ahora jefa política del episodio. En tanto, al ser consultada por la alianza política con el kirchnerismo, Galmarini dijo : "Sergio tuvo un gesto muy importante en pos de la unidad. Va a ser presidente y va a ser uno de los mejores presidentes de la Argentina".