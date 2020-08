Gustavo Sylvestre aclaró que su mensaje estaba dirigido a los "generales golpistas" Crédito: Captura de pantalla

El periodista Gustavo Sylvestre, en el editorial #NuncaMásEsNuncaMás del martes pasado, se refirió a los dichos del expresidente Eduardo Duhalde sobre la posibilidad de un nuevo golpe de Estado en la Argentina. Además, habló sobre la guerra de Malvinas. "Encima perdieron una guerra en forma cobarde. Cuando tuvieron que ir a defender la Patria, que era su tarea, perdieron la guerra de forma cobarde. ¿Por qué? Se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república, que, cuando tuvieron que demostrar en el campo, no supieron qué hacer", sostuvo.

Ayer, sus declaraciones fueron repudiadas desde los sectores militares argentinos, quienes defendieron las acciones de los soldados en aquella lucha de 1982 contra Inglaterra. "Ante las expresiones agraviantes hacia nuestros Veteranos de Guerra de Malvinas, pronunciadas en un medio de comunicación social, la Armada Argentina renueva a los que yacen en los mares y en las islas, a los que volvieron y a sus familias, la seguridad que viven en nuestra memoria", escribieron en el Twitter oficial de la Armada Argentina, junto al hashtag #LaArmadaDeLosArgentinos.

Por su parte, el jefe del Ejército del país, Agustín Cejas, en la misma sintonía, expresó: "Fue una guerra. Y nadie, sino los soldados que tuvieron un fusil en las manos frente a un enemigo, pueden interpretar y valorar las conductas, los miedos y los heroísmos. Honramos a nuestros héroes caídos y a los que regresaron, a todos los veteranos de guerra". A ese tuit lo dejó fijado en su cuenta oficial y añadió el hashtag #SomosElEjército.

Sylvestre aclaró que su mensaje no estaba dirigido a los soldados, sino a los "generales golpistas", y añadió: "Pido disculpas si los ofendí, pero me estaba refiriendo a los generales embriagados no de poder, sino de whisky, que mandaron a esa guerra. Y a los generales que se rindieron cobardemente. No [me refería] a los soldados heroicos que quedaron en Malvinas y que, como Martín Balza [exveterano y exjefe del Ejército Argentino], combatieron heroicamente. Está claro que no me refería a ellos, además saben de mi respeto y mi amistad con Martín Balza".

El periodista también hizo uso de sus redes para llevar claridad ante la situación. "Soy clase 62. Estuve reincorporado por Malvinas. Para los que arman campañas en las redes. Y tratan de afectar la honorabilidad de las personas. Y defiendo la causa Malvinas y la he seguido siempre. Y los seguiré acompañando", indicó.