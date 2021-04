Malvinas: los isleños buscan que el 2 de abril pase inadvertido

Mientras hoy en Argentina se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, en las islas hacen todo lo posible para que la fecha pase inadvertida.

“No conmemoramos el 2 de abril de ninguna manera porque es un recuerdo muy triste, solo se menciona en un contexto histórico cuando se enseña sobre la guerra de las Malvinas”, dice a LA NACION Lisa Watson, Editora del Penguin News, único periódico local de circulación en las islas, y autora del libro “Waking up to War” (“Despertar a la guerra”), incorporado al currículo escolar que se enseña en los establecimientos educativos isleños, en la “The Falkland Islands Community School” y también en la pequeña escuela primaria en la Base Militar RAF Mount Pleasant, que sirve principalmente para los hijos de los miembros de las Fuerzas Armadas Británicas que allí residen.

La Argentina decidió conmemorar este día decretándolo feriado nacional, pero en la Islas Malvinas las autoridades resolvieron, desde un principio, que su día de evocación histórica de la guerra fuera el 14 de junio, cuando se cumple el aniversario de la recuperación del archipiélago por parte de las fuerzas militares británicas.

Soldados argentinos caminan por la Avenida Ross, luego de la toma de las islas Malvinas, en abril de 1982 Archivo

“El 14 de junio es probablemente el día de celebración más importante de nuestro calendario, similar a la Navidad”, afirma Watson. Ese día, el pueblo de las Islas Falkland celebra su “Liberation Day”, el Día de la Liberación “de la ocupación argentina que ocurriera un 14 de junio de 1982, cuando los invasores se rindieron ante la Fuerza de Tarea enviada para recuperar la libertad de las Islas”, según consta en actas oficiales de gobierno que decretaron esta festividad.

Si bien la población isleña cambió mucho en los últimos 39 años, aún habitan muchas familias que vivieron la guerra, que suelen recordar este día como el más importante dentro de sus fechas históricas.

La pequeña comunidad isleña tiene un relato oficial de cada día. Para ellos, el 2 de abril fue el día que se sintieron invadidos por la dictadura militar argentina. Hacen ese señalamiento sobre el tipo de gobierno autoritario que decidió la intrusión, lo que dio comienzo a una larga noche de 74 días de ocupación extranjera. Muy diferente es el 14 de junio, donde suelen apelar a la crónica de época que señala que cuando los cañones y el bombardeo cesaron, los isleños salieron a las calles a celebrar y abrazarse luego de semanas de reclusión, y agradecer a las fuerzas británicas por haberlos liberado y por la recuperación de sus derechos y libertades, mientras miraban cómo volvían las tropas argentinas rendidas que bajaban a dejar sus armas provenientes de los montes cercanos, donde se habían realizados los últimos enfrentamientos.

Mauro V. Rizzi / LA NACION - Archivo

Los locales saben que en Gran Bretaña no es una fecha histórica tan presente en la sociedad, por eso valoran que desde 2018 se haya sumado a esta conmemoración el gobierno de Gibraltar, como una forma de abrazarse fraternalmente a una situación política similar. Según comunicó en su momento Gibraltar, se decidió que cada 14 de junio flamee la bandera de las Falklands en la sede del gobierno (junto a la del Reino Unido y la del Territorio de Ultramar, disputado por España), recordando que “Gibraltar jugó un papel significativo en la liberación de las Islas Falkland de la ocupación argentina colaborando con las fuerzas militares del Reino Unido”.

Servicios religiosos y ofrendas

La ceremonia oficial de cada 14 de junio tiene varias etapas: comienza con un servicio religioso, seguido de un acto en el Monumento a la Liberación donde, tras rezar plegarias, las autoridades y particulares depositan flores. “En memoria de quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la libertad y la democracia”, suele decir la convocatoria.

Luego, un miembro de la Asamblea Legislativa, el comandante de las Fuerzas Británicas, huéspedes oficiales del gobierno electo de las Islas, representantes de las tres Armas, asociaciones de Veteranos y sus familiares, y todos aquellos de la comunidad que así lo deseen invitan a decir unas palabras a algún veterano de guerra presente para rendir homenaje y honrar a los 255 combatientes británicos y tres civiles, mujeres isleñas, que murieron durante el conflicto bélico.

Además se realizan cortes en las calles en las áreas de Ross Road, la costanera principal, entre Reservoir Road y Barrack Street, con el fin de preparar la celebración en el Gimnasio de la Fuerza de Defensa de las Falklands. Un encuentro que dura unas dos horas, al que están invitados por el propio gobierno todos los habitantes de las islas a los que se les recomienda, si las tuvieran, cumplir con una tradición británica de lucir medallas y condecoraciones militares.

El año pasado el festejo fue acotado porque se apegaron a los protocolos de Covid correspondientes.

En la guerra de Malvinas, que duró 74 días, murieron 649 argentinos Mauro V. Rizzi / LA NACION - Archivo

Hasta hace unos 30 años, cuando se decidió incluir el 14 de junio como feriado, el calendario oficial de las islas solo señalaba como festivos el cumpleaños de la Reina, el 21 de abril, y el 8 de diciembre, cuando se recuerda que en 1914 la flota alemana al mando del Almirante Maximilian Graf Von Spee fue derrotada por los británicos en una batalla que se desarrolló frente a la costa del archipiélago malvinense, asestando un golpe letal al dominio naval del Kaiser en la Primera Guerra Mundial.

“El 14 de junio es nuestro feriado oficial en Falklands, no tenemos muchos en nuestro calendario, así que lo celebramos bastante”, relata Mark, un comerciante lugareño y productor de cerveza artesanal. La fiesta se traslada durante todo el día a bares y pubs, siendo el epicentro de los festejos el Tavern Glove, el bar más antiguo de Puerto Argentino.

Sin embargo, los cambios que se generaron en la población acarrearon consigo algunos nuevos comportamientos, es sabido que la población vieja, la que vivió y sufrió la guerra, se adapta a esta costumbre: negar el 2 de abril y celebrar como un día patrio el 14 de junio, en cambio muchos de los nuevos residentes, que llegaron en tiempo de posguerra, suelen recordar el “día de la ocupación” bebiendo en el bar The Victory, que abrió en 1984 con una estética muy nacionalista.

Este pub, que es visitado por muchos turistas que desembarcan de distintos cruceros, tiene un detalle que no pasa inadvertido: en una de sus paredes cuelga una foto del general Leopoldo Fortunato Galtieri, enmarcada con una tapa de inodoro, bajo la leyenda “Rot in hell you arsehole” (“Púdrete en el infierno, gilipollas”).