Manzur y Aníbal Fernández reciben a Perotti y habrá “anuncios fuertes” en materia de seguridad

El jefe de gabinete, Juan Manzur, ya está reunido con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien además de la derrota electoral sufrida en las PASO enfrenta el durísimo y renovado embate del narcotráfico en la provincia. Junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y su par de Interior, Eduardo de Pedro, ambos compartirán un “anuncio fuerte” este mediodía en Casa Rosada, centrado en un refuerzo de efectivos y fondos para el combate al narcotráfico en la provincia, según comentaron fuentes oficiales a La Nación.

El envío de más efectivos a la provincia más castigada por los narcos en el país fue motivo de polémica reciente. La antecesora de Fernández en Seguridad, Sabina Frederic, descartó a principios de mes el envío de más fuerzas federales ya que, según su visión, las que estaban apostadas en la provincia superaban a las de otras provincias, y la tasa de homicidios era menor a la de la ciudad de Buenos Aires. “Me siento respaldado por el Presidente, que vino a la ciudad y dijo que no se podía permitir que esto pase. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice”, dijo Perotti, días antes del cambio de gabinete que eyectó a Frederic de su silla. “Es un conjunto de acciones, algunas se definirán hoy, otras requerirán un ajuste en los próximos (...) La señal está muy clara: Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio ”, reiteró Perotti al entrar a la Casa de Gobierno, y en referencia a un “mayor esfuerzo al que se viene haciendo” para frenar la ola de asesinatos vinculados al narcotráfico, con epicentro en la ciudad de Rosario.

Antes de llegar a la Casa Rosada, dónde ya se encontraban el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el titular de la Cámara baja Sergio Massa, y el titular del bloque de diputados del FdT, Máximo Kirchner, Perotti se reunió con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En la sede del ministerio, y a horas de la reunión del ministro con las entidades que conforman la Mesa de Enlace, ambos acordaron como objetivo “que en en un futuro inmediato –proyectado para 2022– el país pueda contar con mayor cantidad de carne vacuna disponible”, a tono con el reclamo de salida del virtual cepo a la exportación de carne, reclamada por las entidades del campo.