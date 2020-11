Santiago Cafiero se sumó a las críticas oficialistas al gobierno porteño

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2020 • 14:05

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que "fue una decisión inconsulta" de las autoridades porteñas cortar la fila de personas que querían participar el jueves del velatorio del exfutbolista Diego Maradona, que terminó en un enfrentamiento de la Policía de la ciudad de Buenos Aires con los hinchas en las inmediaciones de la Avenida de Mayo y 9 de Julio.

"Fue una decisión inconsulta. Nosotros no tenemos posibilidad de darle ordenes a la Policía de la Ciudad, no tenemos jurisdicción, no se puede", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio El Destape.

En ese marco, el jefe de Gabinete explicó que "la seguridad en la ciudad la brinda la ciudad de Buenos Aires, por eso tiene la policía, y las fuerzas federales complementan".

"Esa decisión fue inconsulta y no hubo ninguna orden desde el Gobierno nacional porque no podemos darles ordenes a la Policía de la ciudad de Buenos Aires por una cuestión normativa. Eso es falso", remarcó.

En tanto, el funcionario señaló que "fue muy doloroso ver que los simpatizantes de Maradona que venían pacíficamente a despedirlo terminaron siendo reprimidos".

En tanto, el jefe de Gabinete aseveró que los incidentes en la Casa de Gobierno, cuando un grupo ingresó al Patio de las Palmeras, "no fueron hechos anárquicos" sino "totalmente pacíficos".

"Fue un momento de tensión, pero cantaban canciones de fútbol, salieron caminando y se terminó el tema. No hubo necesidad de uso de la fuerza", sostuvo.

"Claro que no debió haber sucedido, fue un desborde, pero hay que quitarle ese morbo de tensión de que hubo barrabravas adentro de la Casa de Gobierno", concluyó Cafiero.

Sobre la organización de la despedida en Casa Rosada, el jefe de Gabinete contó que el Gobierno nacional "siempre fue organizando según lo que la familia solicitaba y le brindamos todo el apoyo para que tengan privacidad y para que los que querían despedir a Diego lo pudieran hacer".

"Siempre estuvimos conversando con ellas -la exesposa Claudio Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna Maradona- y estuvimos a disposición. Fuimos respetuosos de los tiempos que marcaba la familia. Lo importante era respetar el duelo familiar y de los hinchas argentinos", añadió.

En ese sentido, Cafiero consideró que "el Gobierno Nacional actuó de la forma que tenía que actuar, acompañando a la familia y dando a los argentinos la posibilidad de que se despidieran del ídolo".

"Militantes de la cuarentena"

Por otra parte, Cafiero sostuvo que el Gobierno nacional sigue "militando la cuarentena", aunque admitió que manifestaciones masivas como el velatorio de Maradona "no ayudan a controlar la pandemia" de coronavirus, pero consideró que era una situación "inevitable".

"Este tipo de manifestaciones masivas no ayudan a controlar la pandemia. Eso es una realidad, pero también era algo inevitable que igualmente iba a suceder. Por eso decidimos hacernos cargo", afirmó.

"Seguimos militando la cuarentena", remarcó Cafiero, en tanto que pidió a la sociedad que "continúe con las medidas de distanciamiento social y los cuidados" para evitar los contagios.

Ayer, el presidente Alberto Fernández anunció que todo el país queda bajo el esquema de distanciamiento social preventivo y obligatorio (Dispo) hasta el 20 de diciembre próximo, con las excepciones de San Carlos de Bariloche (Río Negro) y el departamento de Deseado (Santa Cruz), que permanecerán en aislamiento (ASPO).

"Preferimos hacernos cargo de la situación. Ahora muchos políticos de la oposición quieren sacar rédito político de las cosas que salen mal. Son todos opinadores porque ninguno ha propuesto nada", sostuvo Cafiero en sus declaraciones de esta mañana por las críticas al velatorio en Casa Rosada.

El jefe de Gabinete destacó que "en ningún momento, por más difícil y doloroso que sea, el Gobierno ha mirado para otro lado porque el propio Presidente ha avanzado y dispuesto que se llevan adelante las distintas políticas públicas sin poner excusas".

Sobre las vacunas contra el nuevo coronavirus, contó que "las negociaciones y los acuerdos están todos avanzados, pero falta firmar el contrato que establece los plazos finales y como se va a pagar" y adelantó que "esta firma del contrato será en estos días".

Respecto a la campaña de vacunación, manifestó: "Lo que se necesita no es solo la estructura estatal, sino que también hay una llamada a que participen unos 20 mil voluntarios porque esta campaña será una epopeya".

Con información de la agencia Télam.

Conforme a los criterios de Más información