Marcela Losardo: "La reforma judicial es un proyecto del Poder Ejecutivo con el sello de Alberto Fernández" Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Maia Jastreblansky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2020 • 17:27

Son las 20 y no vuela una mosca en el Ministerio de Justicia. Marcela Losardo está prácticamente sola en el quinto piso. "Son las fotos más lindas que tengo", dice apuntando a los tres portarretratos que decoran su despacho. Dos son de la jura que le tomó Alberto Fernández, su amigo desde hace más de treinta años. En el tercero, ella está con el Presidente y el Papa.

La ministra de Justicia termina la semana más difícil e intensa desde que asumió el 10 de diciembre. Se presentó la reforma judicial junto a una comisión de juristas que valió crudas críticas de la oposición, que ahora alerta por un posible plan de impunidad. "No habrá nombramiento de jueces a dedo, justamente la idea de esto es cortar con el juez amigo del poder", defiende en diálogo con LA NACION. Asegura que la iniciativa fue redactada "por el Poder Ejecutivo" y "con el sello de Fernández" aunque agrega que "seguramente el Presidente lo conversó con Cristina Kirchner".

Tras la alarma que provocó una posible ampliación de la Corte Suprema, considera, al igual que Fernández, que "no es el número lo que hay que cambiar". Dice que le gustaría que el proyecto "se debata y se enriquezca" en el Congreso y que se sancione este año.

-La oposición cree que no es momento de tratar la reforma judicial en medio de la pandemia y con una situación económica apremiante ¿Por qué ahora?

-Esta reforma fue una promesa de campaña de Alberto Fernández, y estaba planteada desde un comienzo. Apareció una pandemia que nos cambió la agenda a todos y nos tomó por sorpresa. Pero pasó el tiempo y ahora está el Congreso funcionando y están las condiciones para que pueda ser discutida. Nos dicen "¿por qué ahora?" cuando antes nos decían "¿qué pasa que no avanza?". La Justicia es principal y no puede esperar más. Y la Justicia también tiene que ver también con la seguridad y con la economía, temas que otros consideran más prioritarios.

-¿Quiénes participaron en la elaboración del proyecto de reforma judicial?

-Esta reforma judicial es un proyecto del Poder Ejecutivo. Y el que puso el sello y bajó la línea fue el Presidente, que conoce perfectamente al Derecho Penal. Él tuvo la participación principal y después fuimos colaborando varios funcionarios del Gobierno.

-¿Cristina Kirchner no participó en la elaboración del proyecto? ¿No tuvo un rol?

-Seguramente el Presidente lo conversó con la vicepresidenta.

-¿Cómo surgió la idea de conformar una comisión de juristas para analizar a las instituciones del Poder Judicial?

-La idea también nació de Alberto. Él pensó que sería bueno escuchar varias posiciones de personas con una convocatoria plural y federal. Personas que vienen de distintos lugares y distintas experiencias para analizar cómo mejorar el sistema judicial.

-Es decir que para el fuero federal hubo un proyecto de ley, pero para el resto se decidió consultar.

-Yo creo que el Presidente tiene todo muy claro, él sabe a dónde hay que ir para tener una Justicia independiente. Esto no quiere decir que no tenga la humildad de escuchar otras voces y sumar miradas, tiene que ver con eso. Escuchará a todos, pero va a ser él quien defina sobre los proyectos a debatir.

Marcela Losardo, ministra de justicia Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

-¿Es necesario duplicar la cantidad de juzgados cuando está pendiente la implementación del sistema acusatorio que pone la investigación en manos de los fiscales? ¿No es ese el cambio de fondo?

-Son necesarios más juzgados porque hace unos años el Colegio de Abogados de la Ciudad pidió una auditoría y resultó que había atrasos muy importantes. Cualquiera puede reconocer que tenemos expedientes que llevan diez años, quince años, veinte años o más, como AMIA. Es un disparate. Y no es tanta la creación de juzgados. Primero, porque la fusión del fuero Contencioso Administrativo con el Civil y Comercial no prevé duplicación. En el caso de Comodoro Py con Penal Económico teníamos un problema de competencia que atrasaba expedientes. Esos juzgados tienen dos secretarías y lo que se hace es desdoblar y sumar sólo el cargo de juez. No me parece tanto. El acusatorio prevé mayor oralidad de los procesos y audiencias con los jueces ¿cómo haríamos sino?

-¿En cuánto tiempo veremos el sistema acusatorio en Capital Federal?

-Prevemos que se haga en dos años.

-¿Qué costo tendría la nueva estructura?

-No es un costo tan alto. El costo no tiene que ser el árbol que no nos deje ver el bosque, el costo mayor es una Justicia que no nos da resultado. Con esto vamos a resolver los temas más rápido y la Justicia va a economizar mucho. Y vamos a tener que reorganizar mucho el Poder Judicial y sus recursos humanos.

-La vacante que dejó Norberto Oyarbide en Comodoro Py, por citar un caso, demoró casi cuatro años en tener una nueva jueza ¿Se pueden llenar 23 nuevas vacantes en el lapso de un año y medio?

-El proyecto pone plazos que antes no existían y establece un sistema de evaluación con mayor transparencia. Y sí, habrá que cumplir esos plazos, de un año prorrogable por seis meses más. Habrá que comenzar inmediatamente con esos concursos y hacerlo mucho más ágil. El Consejo de la Magistratura va a tener mucho para trabajar.

-ACIJ cuestiona que habrá 23 jueces designados durante este gobierno y con el mismo sistema que hasta ahora. ¿Qué garantías hay de que no será un fuero federal a medida del gobierno de turno?

-No habrá nombramiento de jueces "a dedo" porque habrá concursos en el Consejo de la Magistratura con un examen oral que será filmado para que la ciudadanía pueda acceder a las evaluaciones de los concursantes. Es muy difícil pensar que uno va a digitar los jueces así, justamente la idea de esto es cortar con el juez amigo del poder.

-¿Cree necesario ampliar la Corte Suprema?

-Creo que la cuestión de la Corte no es el número. Yo coincido con la opinión del Presidente, no es el número lo que hay que cambiar de la Corte, sino analizar su funcionamiento. Pero lo estudiará la comisión, no voy a incidir.

-Carlos Beraldi es el abogado de la vicepresidenta en causas de corrupción e impulsó recursos que ya llegaron a la Corte ¿No hay un conflicto de interés?

-No creo que sea un conflicto de interés. No encuentro el por qué se cuestiona la figura de Beraldi que es una persona académicamente muy sólida, que estuvo en reformas de justicia y tiene reconocimiento internacional. Del mismo modo que Inés Weinberg de Roca. Beraldi es una persona dentro de una comisión de once, que es plural, que va a asesorar ad honorem, que va a dar su opinión de forma no vinculante y que puede tener disidencias.

Marcela Losardo: "La reforma judicial es un proyecto del Poder Ejecutivo con el sello de Alberto Fernández" Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

-Su antecesor, Germán Garavano, dijo que "Beraldi es el símbolo que tiñe el proceso" ¿Era el único idóneo para el cargo?

-Yo creo que un abogado no puede ser desvalorizado por llevar un caso. El Presidente lo conocía a Beraldi, fue asesor de este Ministerio hace mucho tiempo, tiene una carrera muy extensa y aparte, ejerce la profesión.

-El Consejo de la Magistratura revisará los traslados de jueces hechos en la gestión anterior y algunos de esos magistrados están investigando a la vicepresidenta, la oposición advierte sobre una posible impunidad...

-Es que en el caso de los traslados de jueces tenemos que hacer las cosas como manda la Constitución, hacer las cosas como corresponde, pasando por el Senado. Sería bueno que todos reflexionemos y pensemos hacia dónde se quiere ir con la Justicia, no solo oponerse.

-El oficialismo en el Senado investigará a al Procurador General Ricardo Casal por la designación de fiscales y los gastos. Ya hay pedidos de juicio político ¿Cree que hay fundamentos para apartarlo?

-No voy a opinar sobre ese tema porque lo desconozco. Es un tema que está llevando el Senado que es otro poder del Estado y yo soy ministra de Justicia. Lo que nosotros hicimos fue impulsar el pliego de Daniel Rafecas. Lo que esperamos es que el Senado lo trate y evalúe la posibilidad de que Rafecas sea nuestro procurador.

-¿Esperan que la reforma judicial se apruebe antes de fin de año?

-Quisiéramos que haya un debate, que se trabaje bien y se enriquezca en el Congreso. Pero, sí, reconocemos que nos gustaría que salga este año.