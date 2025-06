Marcela Pagano volvió a atacar a Lilia Lemoine y dijo que es “un títere de Martín Menem”

En un nuevo round de su pelea, la diputada libertaria Marcela Pagano volvió a atacar a su compañera de bloque Lilia Lemoine y la acusó de ser un “títere” y “soldado” de Martín Menem a la que el titular de la Cámara baja envía a “hacer cosas que otras personas en su sano juicio no harían”. “Ella es una chirolita y el titiritero es Martín Menem. No me perdonan que sea la presidenta de la Comisión de Juicio Político“, expresó la experiodista este lunes.

Así, en diálogo con Radio Mitre, detalló cómo se dio su nombramiento y aseguró que desde el primer momento tuvo el visto bueno del presidente Javier Milei. “Cuando tuvimos el ok de él me postulé y los vocales me eligieron. Oscar Zago se fue del bloque por este tema y Menem no le perdona que no haya puesto a alguien de los suyos, a alguien a quien pueda controlar”, acusó y se diferenció: "Yo no respondo a él, no es una autoridad para mí más que como presidente de la Cámara, es un diputado más. Eso le pesa, le molesta y me manda a sus soldaditos a hacer y decir cosas".

“Ella (por Lemoine) siempre es dirigida por Menem, que quiere ungirse como líder del espacio. Sabe que, si quiere pelear de igual a igual con otros, no supera una interna, entonces quiere sacarse de encima a todos los que le puedan hacer sombra“, consideró Pagano.

Marcela Pagano, Javier Milei y Lilia Lemoine, antes de la pelea. Redes Sociales

En esta misma línea, acusó al dirigente riojano de hacer acuerdos con fuerzas políticas de la oposición. “En el cuarto intermedio de la última sesión estuvimos dirimiendo durante una hora y media si íbamos a establecer autoridades de para una Comisión de Investigaciones de la causa $LIBRA y, después del cuarto intermedio, la oposición aceptó que no se resuelva en el pleno”, expresó y remarcó: “El martes que viene seguro tendremos a un aliado de Pro presidiendo la comisión cuando debería ser alguien de Unión por la Patria, que es lo que corresponde, te guste o no”.

La diputada también hizo alusión al enfrentamiento que tuvieron a través de la red social X durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, que comenzó con la burla de Lemoine por un proyecto de ley de Pagano que busca establecer exámenes psicológicos obligatorios para ejercer la función legislativa.

“Parte de mi proyecto tiene que ver con que si un diputado consume estupefacientes no puede ejercer este derecho de tener fueros. No es solo el futuro de la gente, es que las cosas que decimos y hacemos con fueros no tienen las consecuencias que tienen las de los demás", dijo.

Mientras tanto, aseguró que Lemoine está “incapacitada” para ocupar su lugar en la banca: “Me preocupa que una persona que necesita medicación no la esté tomando y que haya otros, como Martín Menem, que se aprovechan de esta situación. Es muy importante que se marque la diferencia: no se banaliza, se pide un comité médico porque todos podemos tener una enfermedad pero es necesario que tenga un tratamiento y un seguimiento para determinar quién puede elegir el destino de las personas".

Pagano apuntó contra Lemoine y Martín Menem. ricardo-pristupluk-11511

“Hablan de mi hija, que tiene seis meses. ¿Qué tiene que ver mi hija, mi pareja? Lamentablemente, cuando uno está expuesto nos tenemos que comer estos golpes bajos. Yo no hablo de familia de los demás, no hablo de la condición de personas que no pueden quedar embarazadas", lamentó, en alusión a los posteos en los que Lemoine cuestionó la paternidad de su hija.

Minutos más tarde de la conversación con Pagano, Lemoine se comunicó con Radio Mitre y dio una breve y concisa definición. “Todo lo que dice Marcela es falso, está delirante”, fueron las palabras que le envió por mensaje de texto al conductor del programa, Marcelo Bonelli.

Además de negarse a salir al aire porque aseguró que dar notas sobre este tema le “baja el precio”, fue letal contra con Pagano: “Después de octubre queda afuera del bloque”.