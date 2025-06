Marcela Pagano y Lilia Lemoine cruzaron durísimas acusaciones por un proyecto de “Ficha limpia psicológica”

En una pelea que lleva meses, las diputadas Marcela Pagano y Lilia Lemoine, ambas de La Libertad Avanza (LLA), volvieron a cruzarse en redes sociales este sábado por la noche, en esta oportunidad por la presentación de un proyecto de ley que busca establecer exámenes psicológicos obligatorios para ejercer la función legislativa.

En esta oportunidad, Lemoine compartió la fotografía del proyecto de ley presentado por la experiodista junto a tres emojis que emulaban una risa. Seguido a eso, comentó su propia publicación en la red social X y escribió: “Se lo firmo, pero tiene que prometer que no lleva más el megáfono al hemiciclo ni usa a su bebé para forzar una foto con el Presidente”.

De esta forma, hizo alusión a la participación de Pagano en una sesión de la Cámara de Diputados en marzo de este año y en la cual cuestionó a Martin Menem por no reconocerla como presidenta de la Comisión de Juicio Político. Cuando terminó su intervención pautada, siguió con sus dichos parada al lado de su estrado a través de un megáfono verde.

Se lo firmo, pero tiene que prometer que no lleva más el megáfono al hemiciclo ni usa a su bebé para forzar una foto con el Presidente. — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) June 7, 2025

Pagano no tardó en responder. "Si se llega a convertir en ley estás afuera del Congreso“, afirmó al citar el comentario de Lemoine.

Y acusó: “No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque a tu golpe bajo tengo muuuuchos elementos (pruebas) para responderte y que el mundo sepa la enfermedad que tenés y que te convierte en inidónea para el cargo. Sos triste”.

Ante las respuestas de decenas de usuarios que cuestionaban las acusaciones, la legisladora redobló la apuesta y afirmó que se trata de una persona “que tiene una patología que la hace peligrosa para tener en una banca y con fueros”.

Si se llega a convertir en ley estás afuera del Congreso. No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque a tu golpe bajo tengo muuuuchos elementos (pruebas) para responderte y que el mundo sepa la enfermedad que tenes y que te convierte en inidonea para el cargo. Sos triste. https://t.co/dBQzkOy0n9 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) June 7, 2025

El proyecto de “Ficha limpia psicológica” busca establecer un “régimen de controles periódicos, preventivos y sorpresivos sobre las condiciones mentales, cognitivas y físicas de los legisladores nacionales”. "No podemos tener legisladores con una psiquis dañada que malversen el uso de ese beneficio legal. Tampoco es justo que la salud de un presidente sea materia de Estado pero no así la de un legislador. Que sea todo público", explicó la diputada.

En este marco, Pagano le hizo una propuesta a Lemoine: “Muy simple, yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. Lilia Lemoine, te desafío: ¿vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia… ¿Te animás?"

Muy simple yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. @lilialemoine te desafió, vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia… te… https://t.co/wiyQuZ6CiJ — Marcela Pagano (@Marcelampagano) June 7, 2025

Ante esta acusación, Lemoine respondió afirmativamente y lanzó una acusación relacionada a la reciente maternidad de Pagano. “Pero solo si vos nos contás quién es el papá de tu hijo... Aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante porque, de lo contrario, perdés el fideicomiso”, dijo.

Yo sí. Pero solo si vos nos contás quién es el papá de tu hijo... aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante porque de lo contrario perdés el fideicomiso.

😘 pic.twitter.com/8IU47d2RBh — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) June 7, 2025

"Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada", respondió Pagano y siguió: “Por suerte, no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder gestar un bebé, como te hicieron a vos. Ni ando mintiendo como vos diciendo que tenés óvulos inseminados de un ‘hombre del poder’ congelados, ni tampoco le pedí a un chico de 22 años que me embarace y desconozca la paternidad como hiciste vos, encima prometiéndole a cambio un proyecto de ley para ‘que se quede tranquilo’ de que nadie lo obligaría a reconocer a ese eventual hijo".

Y continuó: “Usás tu banca en tu beneficio propio, ridícula, y encima te creés que aportaste algo a que Milei sea presidente cuando estuviste bien escondida en la lista y en la campaña. Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al Presidente hablando de su intimidad. En mi vida hablaría de un hombre como lo hiciste vos de él, pero claro, a vos nadie te educó, nadie te cuidó, ni te quieren ni te dan el lugar de mujer. Hubo uno solo que si te quiso, y lo traicionaste. Y al ‘amigo’ que te ayudó, lo ensuciaste por tener cámara de TV".

Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada. Por suerte no tuve que esperar la promesa de… https://t.co/8d4CHb5aYt — Marcela Pagano (@Marcelampagano) June 7, 2025

Finalmente, la experiodista aseguró que Lemoine tiene un lugar en la Cámara baja “porque no saben qué hacer con ella”. “Lo del fideicomiso ni idea, pero presentá las pruebas porque sino tenés vos que hacerme una denuncia penal ya que ambas somos políticamente expuestas, ¿no?“, cuestionó y cerró: ”Y no esquives la cola a la jeringa, ¿cuándo vamos al hospital público y nos sometemos a la pericia psicofísica y rinoscopia ambas?“.

La rivalidad personal y política entre ambas legisladoras data de largo tiempo. La enemistad comenzó antes de que Milei desembarcara en la Casa Rosada y luego de conocerse en la previa de la campaña electoral. El entonces candidato a presidente le ofreció a Pagano un lugar alto en la lista de legisladores nacionales en Buenos Aires y las diferencias comenzaron a salir a la superficie con el correr de la campaña. Lemoine, que dio sus primeros pasos en política en 2019 con José Luis Espert, ya integraba el círculo de confianza de Milei y era una activista libertaria en las redes y medios de comunicación, pero relegada al octavo lugar de la nómina en Buenos Aires.