Marcelo Casaretto: “Si el kirchnerismo no vota el acuerdo con el FMI, será minoría en el bloque”

Como buen representante del interior, a Marcelo Casaretto le gusta ilustrar con ejemplos campechanos episodios de la coyuntura política. Cuando se le pregunta sobre la renuencia del kirchnerismo a apoyar el acuerdo con el FMI, el diputado entrerriano, un orgulloso peronista de su provincia, la reprocha de manera elíptica con el ejemplo de un carro empantanado en el barro.

“Está el paisano al que se le queda un carro en el barro. Vamos cinco o seis que estamos cerca a empujar el carro para sacarlo. Hacemos fuerza, pero uno de ellos se dice: si hay otros que empujan, para qué me esfuerzo tanto si el carro va a salir igual. Lo mismo piensa otro. Y hacen menos fuerza. Hoy veo que muchos, de todas las fuerzas políticas, piensan que el acuerdo con el FMI va a salir con los votos ajenos y, por eso, se quieren preservar y no apoyarlo para no pagar el costo político . Tal vez esa sea la especulación en nuestra coalición y también en Juntos por el Cambio. Yo, en cambio, estoy comprometido con el proyecto, entonces empujo el carro y no estoy mirando si los otros lo empujan más o lo empujan menos. Yo cumplo con mi responsabilidad”, sostiene, enfático.

Casaretto, un hombre del gobernador Gustavo Bordet, integra la Comisión de Presupuesto y fue ministro de Economía de su provincia. Sabe del peligro que significa caer en default al igual que los distintos gobernadores peronistas que encomendaron a sus legisladores a apoyar el acuerdo. Una posición que dista de los reparos del kirchnerismo y de uno de sus jefes políticos, Máximo Kirchner, quien renunció por esta razón como conductor del bloque.

–¿Cómo recibió la noticia de la renuncia de Máximo?

–Cuando se produjo la renuncia de Máximo hablé con el Presidente y con (Sergio) Massa, también con distintos compañeros. Escuché sus argumentos, pero no comparto su posición de renunciar. La acepto y la respeto porque es su posición política. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que nosotros somos la coalición de gobierno y, como tal, debemos tener la responsabilidad de apoyar esta negociación . Más allá de las posiciones personales, estoy convencido de que este acuerdo será aprobado en el Congreso. Habrá críticas por derecha y por izquierda, pero estoy convencido de que la mayoría del bloque lo va a acompañar y la mayoría de Juntos por el Cambio hará lo mismo o facilitará su aprobación. Otros, en cambio, no tienen la misma certeza y dudan.

–¿Por qué cree que dudan?

–Tal vez porque algunos se quieren preservar para luego decir ‘yo no lo voté’ , ‘yo no estaba tan de acuerdo’ y así preservarse del eventual costo político que pueda generarle este acuerdo en el futuro. Yo entiendo que no hay lugar para la especulación porque si la Argentina no acordara claramente se alterarían los mercados, se frenaría crecimiento, subiría el dólar con las consiguientes consecuencias económicas y sociales. Y esa debacle sucedería ya, el 22 de marzo de este año (fecha del próximo vencimiento con el FMI), no dentro de un año o dos. Tenemos que ser serios y sólidos.

–¿Usted votará a favor más allá de lo que indique la letra chica del acuerdo?

–Yo integro el Frente de Todos, respaldo al Presidente de la Nación. Así que yo, en términos generales y conociendo la letra grande del acuerdo, que es lo que presentó el Presidente, lo apoyo. Creo que es la única alternativa razonable que tiene la Argentina, que está mostrando niveles de recuperación importantes en el crecimiento, en la industria, en las exportaciones. El país está integrado al mundo y debe mantenerse de esa manera. Si nosotros no pagamos los afectados no serían los burócratas del FMI; no estaríamos cumpliendo ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Japón ni con los demás países que integran el Fondo. Si nosotros queremos comerciar y exportar al mundo, no pagar sería una muy mala señal. Obviamente veremos los detalles de la carta de intención y del memorándum de entendimiento, que se está redactando en estos momentos. Más allá de eso, y a menos que surja algo demasiado extraño en el texto, yo voy a acompañar.

–Tratándose de un proyecto de semejante importancia, ¿cree que en el bloque oficialista uno puede darse el lujo de votar en contra, abstenerse o ausentarse del recinto?

–Lo ideal sería que no. Hasta ahora, el bloque oficialista acompañó cada iniciativa clave del Gobierno. Nosotros somos una coalición. No se trata de expresar la posición de un diputado, sino su pertenencia política. Algunos votaremos a favor, otros tienen dudas y dicen que quieren ver la letra chica, tal vez para tener un motivo por el cual no acompañar .

–¿Cree que el kirchnerismo, si vota en contra o se abstiene, será una minoría en el bloque?

–Sí, claramente será una minoría.

–¿Cómo interpreta el silencio de Cristina Kirchner sobre el acuerdo? Trascendió que no está de acuerdo con la negociación que encara Guzmán.

–Yo no conozco cuáles son los tiempos de la vicepresidenta a la hora de hablar, tampoco los del Presidente. Más allá de todos los planteos que se hagan, que la deuda la contrajo Macri, que deberíamos denunciarla judicialmente –cosa que el Gobierno ya hizo–, que deberíamos acudir a los tribunales de La Haya, lo cierto es que la deuda está. Existe. Hoy estamos en esta situación. A uno le podría gustar una negociación más dura, más estricta, que no se le pague al FMI mientras se está negociando, pero eso ya pasó. Yo tengo que resolver hoy este problema. Cada uno de mis colegas de bloque son grandes y saben qué hacer. Pero hay que dejar en claro que nosotros, como coalición de gobierno, tenemos que demostrarle a la gente que estamos a la altura de las circunstancias y que resolvemos sus problemas. Después será el tiempo de ver quiénes serán candidatos 2023.

–¿Cree que Cristina Kirchner está especulando electoralmente con su silencio?

–No lo sé. Pero tal vez su silencio sea lo prudente.

–¿Pero es bueno o es malo que mantenga silencio?

–La cuestión es para qué debería hablar. Y si hablara, qué diría. ¿Diría que está a favor, en contra o más o menos? Los que estamos convencidos somos los que tenemos que hablar y esperar a que los otros se vayan convenciendo.

–Pero el oficialismo tiene la responsabilidad de apoyar su gobierno.

–Deberíamos apoyarlo todos juntos. Todos los bloques. Es cierto que la mayor responsabilidad recae sobre nosotros, pero quienes fueron gobierno antes y pretenden serlo en 2023 también deberían tener un sentido de responsabilidad. No como cuando votaron en contra del presupuesto, una total irresponsabilidad. Finalmente esto se está remediando, el Gobierno reasigna los gastos vía decreto. Pero no sé si se podrá remediar un rechazo al acuerdo con el FMI.

–En el kirchnerismo no están de acuerdo con que una misión del FMI audite nuestra economía y monitoree cada tres meses el cumplimiento de las metas pactadas. ¿Usted lo está?