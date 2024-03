Escuchar

En apenas cinco días, Javier Milei hilvanó una serie de contradicciones que impactaron sobre el núcleo de su relato de austeridad, el que le permite presentarse como antagonista de “la casta”, y que le valieron la motorización de decisiones urgentes para revertirlas, además de una disputa retórica con Cristina Kirchner, para justificarlas. Luego de la polémica que se abrió el miércoles por las subas salariales de diputados y senadores y la denuncia que, al llegar el fin de semana, el peronismo lanzó por un incremento del 48% en el sueldo del Jefe de Estado y sus ministros, este domingo el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que se retrotraerá el incremento de los haberes de las “autoridades superiores” del Gobierno. En paralelo, se desactivó la caza de brujas que el sábado por la tarde se instaló en la Casa Rosada para definir un “culpable” del tropiezo: este domingo, en la administración libertaria negaron la posibilidad de la salida del funcionario a cargo de la Secretaría de Legal y Técnica.

Se espera que el decreto que revierta el aumento otorgado a los cargos políticos se publique este lunes en el Boletín Oficial. Dejará sin efecto el decreto 206/24, del 28 de febrero, por el que se avaló que el aumento paritario de alrededor del 48% concedido para los trabajadores de la administración pública impacte en los salarios del Presidente y sus ministros.

Pero la nueva fórmula decidida por la Casa Rosada para definir los aumentos a futuro podría traerle una complicación no prevista al Presidente. El texto de la norma que anticipó Adorni a través de X define, además, que será potestad de Milei determinar cómo se harán las subas salariales de este segmento de funcionarios que incluye al jefe de Estado, su vice, sus ministros, secretarios y subsecretarios. Es decir, frente a meses en los que se espera una alta inflación, Milei deberá, de manera expresa, convalidar el “enganche” con el resto de la administración pública o hacer un decreto específico de aumento para sí mismo y el resto de la planta política. Con los reflectores puestos en el nivel de compromiso que demuestra el oficialismo con el ajuste, ¿se compró un problema el Presidente?

Las acusaciones de “hipocresía” se multiplicaron en las redes sociales durante el fin de semana, el escenario que los libertarios eligen para jugar el juego de la política. En el medio de esta crisis, se especuló con posibilidad de que un funcionario de Legal y Técnica sea eyectado de la administración libertaria y, con ello, absorba el costo de una decisión contradictoria. Javier Herrera Bravo, el titular de la secretaría que tiene el rol, entre otras cosas, de cuidarle la firma a Milei, estuvo el fin de semana en el ojo de la tormenta y era una de las variables de rectificación.

No obstante, según pudo saber LA NACION, no se detonará por ahora ningún fusible . Un llamado del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, desactivó ayer esta posibilidad. “Le avisó a Javier que su lugar no corría peligro”, señalaron cerca de Herrera Bravo y aseguraron que las decisiones políticas se toman en la mesa chica del primer mandatario, donde se sientan Posse; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el creador de la épica libertaria, Santiago Caputo.

Javier Herrera Bravo, secretario Legal y Técnico DANEL DABOVE

En la Casa Rosada eximen de cargar contra la Secretaría de Legal y Técnica. En cambio, culpan al exministro de Economía, Sergio Massa, por la distorsión de los haberes. La eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a la Ganancias que impulsó durante la campaña presidencial –y que tanto Milei como su vice acompañaron en su rol de diputados– generó, según señalan en el Gobierno, un “desfase” de los salarios en la pirámide jerárquica del Estado . Justifican el aumento otorgado para corregir que un director nacional, eximido del tributo, cobrara más que un secretario, alcanzado por Ganancias.

La medida se conoció la misma semana que Milei despotricó contra diputados y senadores por haber aumentado sus dietas. Después de un día de “furia”, el Presidente le exigió al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y a su par del Senado, Victoria Villarruel, que dieran marcha atrás con la resolución conjunta por la que avalaban el “enganche” de los incrementos al personal del Congreso con el de los legisladores. Si bien Menem apuró el anuncio de un proyecto para derogar el aumento, la vicepresidenta se mantuvo en silencio y se espera que convoque este martes a una cumbre de jefes de bloque para evaluar el camino a seguir. A diferencia de Menem, Villarruel preside la cámara, pero no la integra, ya que pertenece a otro poder del Estado.

Dos días después, la diputada peronista Victoria Tolosa Paz acusó en redes a Milei de hacer una “escenificación pública” y tener “doble vara” por oponerse a los incrementos de los legisladores, y destapó la olla de los aumentos en el Poder Ejecutivo.

Si bien el Jefe de Estado se trató de desmarcar y apuntó a una cláusula automática heredada del kirchnerismo, su corta trayectoria al frente de la administración pública lo contradice. Mientras que en enero, con el decreto 90/24, se aseguró de que los altos funcionarios no percibieran el aumento, en el de febrero definió expresamente que el incremento impactara en los ministros, secretario, el Presidente y su vice.

Tras la amenaza de Milei de anular la jubilación de privilegio de la expresidenta, Cristina Kirchner se encargó de subrayar este desatino: “En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver”. Se dio en el marco de un cruce de tuits con el Presidente, donde la exmandataria lo chicaneó: “Quiero pensar que usted lee lo que firma, no?”

Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo… pic.twitter.com/hLLb1v4aqb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

