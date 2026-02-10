Marcha contra la reforma laboral: la CGT se moviliza al Congreso en rechazo del proyecto de Milei

Frente la amenaza más firme a perder parte de su poder, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este miércoles a una movilización frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa Javier Milei. Los ejes de la iniciativa oficialista son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal, limitar el derecho a huelga y licuar la capacidad de representación y recaudación sindical.

Sin consenso interno para activar su cuarto paro general contra la gestión libertaria, la CGT resolvió una protesta en la Plaza del Congreso en simultáneo al debate legislativo en el Senado, donde el proyecto oficialista podría obtener media sanción. De la marcha participarán los gremios peronistas enrolados en la central obrera, pero también adherirán las dos vertientes de la CTA, movimientos sociales y el Frente de Izquierda.

Se espera que estas expresiones convocadas se dividan la plaza frente al Palacio Legislativo: el grueso del sindicalismo de la CGT encabezará el ingreso por Yrigoyen, mientras que la Izquierda lo hará por Rivadavia. A su vez, desde avenoda de Mayo marcarán presencia de forma diferenciada el nuevo frente gremial que integran los gremios díscolos de la CGT, encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Si bien el horario neurálgico de la protesta fijado por los secretarios generales cegetistas es a las 15 horas, desde el trotskismo se movilizarán a partir del mediodía, mismo horario convocado por las centrales obreras paralelas, los metalúrgicos y estatales. La protesta confluirá con el reclamo semanal que sostienen las agrupaciones de jubilados cada miércoles en rechazo al ajuste en los haberes que dispuso la gestión libertaria. En principio, no se montará un escenario ni tampoco habría oradores.

La convergencia de protestas y la diversidad de los manifestantes anticipan una jornada de alta tensión. El accionar policial y el comportamiento de los manifestantes estarán bajo especial observación. El Gobierno ya avisó que hará cumplir el protocolo antipiquetes. Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición.

Sector por sector

La CGT resolvió movilizarse tras una cumbre del consejo directivo llevada a cabo la semana pasada. Los sindicatos concentrarán a partir de las 14.30 horas en Hipólito Yrigoyen y Solís. Será la segunda marcha que impulsará contra la Casa Rosada la nueva conducción encabezada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello tras la movilización a Plaza de Mayo de finales del año pasado, también en rechazo a este proyecto de reforma laboral.

La iniciativa es calificada por la CGT de “regresiva” y señalada de “quitar derechos colectivos e individuales”. Entre los puntos que generan mayor rechazo están la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de “la ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo, las restricciones de acciones sindicales en los espacios de trabajo, la posibilidad de la ampliación de jornadas de hasta 12 horas y el llamado Fondo de Cese Laboral (FAL) para reemplazar a las indemnizaciones tradicionales con financiamiento de la Anses.

El Frente de Izquierda buscará desmarcarse de la CGT y llamó a hacer “un acto propio más allá de que haga la CGT” con una congregación que arrancará antes, sobre avenida Rivadavia, donde se esperan pronunciamientos para llamar a un paro general. En este sector confluirán movimientos piqueteros como el Polo Obrero, agrupaciones estudiantiles troskistas y el grupo que los miércoles marcha en nombre de los jubilados.

La central obrera paralela a la CGT que conduce el diputado nacional Hugo Yasky, ligado al kirchnerismo, llamó a un “paro y movilización” este miércoles para “decirle no a la reforma laboral de Milei”. Su columna se concentrará a partir en Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo. Desde allí también llamó a marchar la otra CTA, la Autónoma, que lidera el estatal Hugo Godoy.

🚨 REFORMA LABORAL



NO ES MODERNIZACIÓN.

ES UNA TRANSFERENCIA REGRESIVA

DE INGRESOS:

DEL TRABAJO Y EL ESTADO

→ AL CAPITAL CONCENTRADO.

MENOS JUBILACIONES.

MENOS PROVINCIAS.

MÁS GANANCIAS PARA POCOS.



📊 FUENTE: AEFIP | @AefipM #NoALaReformaLaboral pic.twitter.com/lpcfHbVROZ — CGT (@cgtoficialok) February 10, 2026

Durante las últimas jornadas, ambas CTA lanzaron el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) con gremios disgustados de la CGT -y encabezados por la UOM, de Abel Furlán, para endurecer la postura de los sindicatos e impulsar protestas en otros puntos del país, como Córdoba y Rosario.

Los estatales nucleados en ATE Nacional, que forman parte de la CTA, resolvieron llamar a “un paro total de actividades” de sus afiliados durante las 24 horas del miércoles y marchar al Congreso para “manifestar el profundo rechazo a la reforma laboral regresiva y esclavista”. El gremio que conduce Rodolfo Aguiar es crítico de la postura de la CGT y presionó sin éxito para que se convoque a una huelga nacional. Aguiar se mostró el lunes pasado con el camionero Pablo Moyano.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ratificó su “adhesión total” a la movilización de la CGT contra la reforma laboral y anunció un cese de actividades de los gremios integrantes de la entidad para ese mismo día, a partir de las 13 horas. Esta medida podría afectar el normal funcionamiento del transporte, a pesar de que los colectiveros de la UTA y los ferroviarios no forman parte de la CATT.

La Unión de Los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marchará con la CGT. Su titular, Alejandro Gramajo, en los últimos tiempos forjó un vínculo estrecho con la central obrera, donde participa activamente de las reuniones en representación de su espacio. Gramajo es un ladero de Juan Grabois, que también participará de la movida con el Frente Patria Grande.

La marcha de la CGT, en diciembre, frente a la Casa Rosada Nicolás Suárez

La agrupación kirchnerista La Cámpora convocó a sus militantes a marchar desde Montevideo y Rivadavia a partir de las 14 horas. “La reforma laboral de Milei y el FMI no es para crear trabajo, es para despedir. Este miércoles todos y todas al Congreso”, anunciaron a través de sus redes sociales. Si bien no hubo confirmación, no se descarta que haya presencia de dirigentes.

El partido de Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), llamó a movilizarse “en defensa de los derechos de los trabajadores” a partir de las 14 horas desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Yrigoyen 1558. Sus organizadores le confirmaron a LA NACION que el gobernador bonaerense “estará presente”.