Wado de Pedro habló de la candidatura de Cristina Kirchner con una sugerente frase sobre la unidad y Kicillof

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro sumó este miércoles un nuevo capítulo a la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Es que De Pedro compartió una sugerente frase tras remarcar en declaraciones radiales la importancia de “ir juntos” en los comicios bonaerenses, algo que consideró de sentido común. “Pero bueno, parece que el sentido común no está en todos lados”, remató.

La expresidenta confirmó que será candidata a legisladora provincial por la tercera sección electoral durante una entrevista con el canal C5N y analizó que la única posibilidad del peronismo de hacer una buena elección en octubre es con una buena performance en la Provincia.

Además, el senador de La Cámpora redobló la presión para que Kicillof revea su decisión de mantener desdobladas las elecciones provinciales de las nacionales. “Ella dijo ahí [durante el reportaje] que, con los datos y la realidad, lo que más conviene es ir todos juntos en una misma fuerza política. También conviene unificar concejales, intendentes y candidatos de diputados, senadores provinciales y nacionales, juntando la fuerza en un mismo día“, sostuvo en diálogo con Somos Radio AM 530.

Remarcó que no hay recursos suficientes para la militancia si el peronismo llegara a dividirse en dos. “No hay recursos de ningún lado. Cualquier militante que quiera cambiar un barrio se tiene que tomar un bondi y usar su teléfono, caminar, dedicar tiempo personal. Ese tiempo no lo podemos dividir en dos. Para nosotros es de sentido común, pero bueno, parece que el sentido común no está en todos lados”, apuntó.

La semana pasada Cristina Kirchner también criticó el desdoblamiento de las elecciones en una reunión de casi tres horas con dirigentes del Partido Justicialista, aunque evitó mencionar directamente al gobernador. Sin embargo, sus palabras aumentaron la presión que recae sobre la forma en la que delineó el calendario.

El tema se retomó tras las elecciones legislativas porteñas, donde el vocero presidencial Manuel Adorni le ganó a Leandro Santoro por tres puntos. Tal como consignó LA NACION, en el encuentro coincidieron que el desdoblamiento no es una buena estrategia para el peronismo, y mencionaron los casos de Catamarca y Santiago del Estero, donde fueron por el voto concurrente.

Cristina Kirchner sostuvo que los comicios separados en la Provincia no serían “lo más aconsejable”, y luego lo confirmó públicamente en su entrevista con el canal C5N, donde confirmó su candidatura a legisladora provincial.

Este miércoles, De Pedro remarcó la necesidad de unidad y que la única pelea es contra Javier Milei. “Una cosa son las discusiones pequeñas que podemos tener dentro de cada espacio político. Pero una vez que Cristina manifiesta la voluntad de ir a competir, ayudar a la provincia de Buenos Aires para defenderse de las políticas de Milei, me parece que tenemos que entender que la única forma de frenar al Gobierno es todos juntos”, expresó.

Para el senador nacional “Cristina siempre fue la conducción” y parte, junto con Néstor Kirchner, “de los mejores doce años de las últimas décadas”. “Hay que articular y ser inteligentes para frenar al gobierno de Milei de la manera más contundente posible”, señaló.

Aun así, la candidatura de la exvicepresidenta reavivó su relación con Kicillof: ambos retomaron contacto tras varios meses de distanciamiento. Fue a través de su secretario que Cristina Kirchner le dejó un mensaje al gobernador, según publicó LA NACION, para conversar.

La charla tuvo como objetivo buscar la unidad del peronismo en el territorio bonaerense. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, fue quien confirmó en LN+ que el diálogo ocurrió y que “va a haber lista de unidad”. También advirtió que en los próximos días se reunirán para acordar el cierre de listas.

De Pedro afirmó “no tener conocimiento” de si el gesto de la exmandataria la acercó más a Kicillof. “El gesto de ella tiene que ser tomado como un gesto de altruismo. Volver a caminar, militar, enfrentarse sabiendo que, si ella es candidata, vuelve a recibir el ataque de los medios, la Justicia y todo para defender a nuestro pueblo”, comentó, y concluyó: “Ese gesto basta para darnos cuentas que la pelea es una sola y es contra Milei. No puede ser que haya compañeros que peleen contra Cristina”.