Marco Lavagna quiere replicar el armado que teje su padre a nivel nacional para desbancar al Pro de la ciudad de Buenos Aires. El diputado nacional del Frente Renovador ratificó ayer su intención de competir como candidato a jefe de gobierno durante un acto en el auditorio Unione y Benevolenza, ubicado a pocas cuadras del Congreso. Busca construir una "alternativa" al macrismo y el kirchnerismo para competir en las próximas elecciones porteñas y no descarta un acuerdo con Martín Lousteau.

El mitin de anoche tuvo liturgia peronista: retumbaron los bombos, se desplegaron banderas y hasta sonó la marcha. El propio Lavagna parecía sorprendido por el clima. "Es hora de que cambie la forma en que se gobierna la ciudad. Si vamos al ballottage, ganamos la ciudad", arengó.

Rodeado por integrantes del massismo, gremialistas y militantes peronistas, el legislador nacional criticó a las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta . "La política de Larreta no es distinta a la de Macri", aseguró mientras caminaba alrededor del escenario circular montado en el medio del salón. Lo escuchaban las diputadas nacionales del Frente Renovador, Vanesa Massetani, Carla Pitiot y Mirta Tundis, y el extitular del Banco Central y asesor económico de Sergio Massa , Aldo Pignanelli. También asistieron para respaldar a Lavagna los sindicalistas Andrés Rodríguez (UPCN), Julio Piumato (Judiciales), y el director el director del Ente Regulador de Servicios Públicos porteño, Fernando Barrera, entre otros.

Al igual que su padre, Marco Lavagna convoca a construir en la Capital un frente amplio de centro en el que confluyan integrantes del peronismo, el socialismo, el GEN y los radicales desencantados con el Pro. Apuesta a la tercera vía para romper la polarización entre Macri y Cristina Kirchner . "Estamos trabajando en generar una alternativa, un consenso en la ciudad de Buenos Aires. La idea es generar un espacio amplio, tanto a nivel nacional como en la ciudad, que nos permita salir de ese blanco o negro en el que estamos permanentemente", indicó a LA NACION cuando se retiraba del acto en el centro porteño.

Marco Lavagna explora un acuerdo con otros dirigentes críticos de la gestión del Pro y que tienen intenciones de competir por la jefatura de gobierno, como Matías Lammens , Matías Tombolini (APPS) y Roy Cortina (Partido Socialista). "Tenemos que ver cómo hacemos para buscar la mejor oferta que nos permita romper esa polarización. Estamos votando siempre a un extremo u otro", explicó Lavagna, que no descarta confluir en una interna con Lammens, Tombolini y Cortina.

El factor Lousteau

El diputado del Frente Renovador aguarda también que la UCR y Lousteau definan si continúan o no dentro de la coalición Cambiemos para negociar un pacto a nivel nacional y en la Capital. "Hoy, Martín está dentro de Cambiemos. Hay que dejarlos que hagan el proceso", respondió ante la consulta de este medio. "Si el radicalismo decide ir por afuera de Cambiemos, nosotros estaremos encantados de sentarnos a discutir cómo le damos más volumen y generamos este cambio que vemos que hay que hacer en la ciudad y nivel nacional", completó.

Durante las últimas semanas se especuló con la posibilidad de que Lousteau sea el candidato de Roberto Lavagna en la Capital. Hubo contactos entre dirigentes cercanos a Marco Lavagna y el diputado de Evolución Radical, que juega al misterio sobre su futuro. ¿Cómo definiría la postulación porteña con Lousteau? "Tengo una excelente relación con Martín y me parece un dirigente muy valioso. Hay que ver qué deciden ellos, no voy a hacer especulaciones sobre si se quedan o no [en el oficialismo]", remarcó.

El economista sabe que su eventual candidatura dependerá de la alianza que cierre su padre, ya que Rodríguez Larreta unificó las elecciones con las nacionales por pedido de Macri. Roberto Lavagna y Massa tienen diferencias sobre la forma en que se debe ungir el candidato de la "avenida del medio". El exministro apuesta por lograr un "consenso" y eludir las PASO. El tigrense quiere que el liderazgo se dirima en las urnas.

Muchos dirigentes que acompañaron a Massa en las últimas elecciones comienzan a mostrarse cerca de Lavagna y a impulsar su proyecto presidencial. Varios massitas se encontraron durante las últimas horas en el búnker que montó el exministro de Economía en la calle Paraguay.