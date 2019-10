La dirigente social reconoció que "la situación está difícil", pero dijo que "si uno busca trabajo, lo encuentra" Fuente: Archivo

La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, se refirió esta mañana al nivel de pobreza del país -que llegó al 35,4%, según las últimas cifras del Gobierno- y en la misma línea que el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que "la gente se acostumbró a vivir sin trabajar y con migajas de los planes sociales".

"¿Por qué encuentran trabajo los que vienen de otros países y nosotros no?", preguntó en una entrevista con radio La Once Diez.

Barrientos reconoció que "la situación está difícil", pero aseguró que " si uno busca trabajo, lo encuentra".

"La situación económica lleva a que mucha gente no haga más donaciones. Nosotros en Los Piletones recibimos un 70% menos. Eso nos afecta porque le damos de comer a casi 3000 personas por día y todos los días recibimos familias nuevas", dijo.

Por último, sobre el aumento de la pobreza, aclaró: "No me sorprendieron [las cifras] porque es algo que lo vengo diciendo desde hacer rato y yo lo veo. Hace unos meses que no hablo con Mauricio [Macri], pero me gustaría".

Esta mañana, Pichetto vinculó los últimos datos de pobreza con "problemas estructurales" del país y lanzó: "Por ejemplo, ¿cómo puede ser que 400.000 venezolanos estén todos trabajando? Si cuando llegaron no conocían las calles de Buenos Aires. Es un ejemplo de la realidad que nos tiene que permitir reflexionar".

"Si uno analiza el presupuesto presentado por Hernán Lacunza para el 2019, el 75% es para gastos de seguridad social. Yo creo que el plan de ayuda a los sectores más carenciados no puede ser para toda la vida", agregó.