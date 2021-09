María Eugenia Vidal le respondió a Aníbal Fernández, que dijo que el oficialismo no perdió la elección

La candidata a diputada de Pro por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se refirió hay a los dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien aseguró esta semana que el oficialismo no perdió en los comicios del pasado 12 de septiembre. La referente opositora relativizó la postura del funcionario al recordar sus declaraciones en materia de inseguridad y pobreza. Además, cuestionó la renovación del Gabinete anunciada por Presidencia y calificó a la vicepresidenta Cristina Kirchner como la “máxima responsable” de la derrota del Frente de Todos (FdT) en las PASO.

Al ser consultada en Radio Mitre por los dichos de Fernández, quien afirmó que “[El 12 de septiembre] no hubo ninguna elección, porque nosotros no competimos con nadie”, la exgobernadora bonaerense no manifestó sorpresa alguna. “También dijo que la inseguridad era una sensación y que teníamos menos pobres que en Alemania”, sentenció.

Vidal también se valió de las recordadas frases del ministro para cuestionar su reciente designación en el cargo y, en ese contexto, lanzó duras críticas contra sus flamantes compañeros de Gabinete al afirmar que con dicha renovación “el Gobierno volvió a lo peor de su pasado”. “Pusieron a un jefe de Gabinete acusado de ocultar cifras de mortalidad infantil, a un ministro de Seguridad que dijo que teníamos menos pobres que en Alemania y a un Canciller sin experiencia”, aseveró.

Asimismo, la opositora aludió a las declaraciones del candidato a diputado del FdT por la Provincia, Daniel Gollan, según el cual la ciudadanía hubiese procesado las fotos del escándalo de Olivos de modo diferente “con más platita en el bolsillo”.

“El voto no se trata solo de una cuestión de plata en el bolsillo. El Gobierno se equivoca y no lee la gravedad de lo que pasó en el último año y medio, de cómo cerraron escuelas, se metieron en nuestras casas e impidieron que muchos argentinos pudieran trabajar”, sostuvo Vidal y agregó: “Al no entender eso, dan manotazos de ahogado. Ahora, los que querían las escuelas cerradas las abren compulsivamente; los que decían que la vacuna de Pfizer podía esperar, salen a anunciar la vacunación para niños y adolescentes”.

“Cristina es la máxima responsable”

En otro tramo de la entrevista, la exgobernadora bonaerense opinó sobre el grado de responsabilidad que Cristina Kirchner tuvo en la derrota electoral que sufrió el Gobierno en la PASO, de la cual la vicepresidenta buscó desligarse a través de la dura carta que publicó la semana pasada.

“Alberto [Fernández] es Presidente porque Cristina lo decidió y Axel [Kicillof] gobernador por el mismo motivo. Cristina no puede desentenderse de esos gobiernos. Todos son responsables de este año y medio de Gobierno y de la constitución de una coalición política que no tenía plan y que no lo tuvo durante la pandemia. Todos son responsables de eso que pasó y de eso por lo que la gente se expresó en las urnas diciendo basta”, evaluó para luego redoblar la apuesta.

“Cristina es la máxima responsable porque eligió a Alberto como Presidente y lo reconoció en su carta de la semana pasada. Y hoy siguen lejos de la gente, revelando que lo que les importa es un proyecto de poder y no de país”, sostuvo la candidata porteña y dejó entrever que el oficialismo tendrá grandes dificultades para mejorar su performance en los comicios de noviembre: “La dignidad de la gente no se compra. Si creen que con una heladera o un par de zapatillas una madre se va a olvidar de lo que pasó el último año y medio, la subestiman”.