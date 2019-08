María Eugenia Vidal, en Intratables Crédito: Captura de TV - América TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 00:05

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, participó del programa Intratables por América TV y, notablemente emocionada, en varias oportunidades habló sobre su trabajo en la provincia y el camino que le queda hasta el 10 de diciembre. Sobre el final de la entrevista, Diego Brancatelli le preguntó: "¿Vidal es Macri?¿Por qué lo esconden en la boleta?". Y la gobernadora dio un contundente mensaje.

"Mañana vamos a cerrar la campaña juntos. Trabajo con Macri hace 16 años y todo el mundo sabe que somos un equipo, no lo estamos escondiendo. Pero hay algo que sí te digo: Vidal no es Macri; Vidal no es Heidi ni un hada virginal; Vidal es Vidal, es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires y al que no le gusta que se la banque", dijo. Y luego, concluyó: "Les dije a los bonaerense que iban a ser mi prioridad y la fueron. Acá estoy".

"No hay ninguna orden de esconder a Macri", insistió la gobernadora y se manifestó entre risas sobre la supuesta maniobra de ocultar la figura del presidente."Mirá si alguien va a votar por cómo le dan la boleta doblada", dijo.

A cuatro días de las elecciones PASO, le consultaron si se arrepentía de no haber desdoblado las elecciones de la provincia, teniendo en cuenta que su imagen separada de la de Mauricio Macri obtiene mejores resultados. "No lo haría. El desdoblamiento le hubiese costado 3 millones de pesos a la provincia y hay cosas más importantes para hacer. Creo que no hay que subestimar al bonaerense, que sabe muy bien quién es quién, y va a poder elegir cuando entre al cuarto oscuro", respondió.

Asimismo, Vidal habló sobre la relación con sus hijos y se calificó como una madre "intensa". "Tenemos un chat que se llama "Mamá intensa y sus pollitos". Ellos me reclaman mucho que les esté encima, soy una mamá que todo el tiempo quieren saber qué hacen, cómo están. Fui toda la vida así", contó.

Al poco tiempo, en las redes sociales comenzaron a circular imágenes de usuarios que quisieron chequear los dichos de la gobernadora. La frase que, según Vidal, da el nombre al grupo de WhatsApp con sus hijos no entra dentro de los caracteres permitidos por esta aplicación. Por lo que muchos calificaron a Vidal de "mentirosa".

"Mi adversario es un sistema, que permitió que los narcos se adueñaran de los barrios, que los barras entraran en las canchas", dijo Vidal. Y concluyó: "Creo que en la política como en la vida lo que importa es lo que uno hace. Les digo a los bonaerenses que este domingo van a poder decidir sobre los hechos, que pueden evaluar en base a los valores y que voten a quienes crean que pueden construir un futuro mejor".