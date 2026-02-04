Inquietud en Pro por la salida de Lavagna del Indec: “Lo importante es que se aclare rápido”, dijo Jorge Macri

Referentes de Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, que supo ser un aliado clave para el gobierno de Javier Milei en el Congreso, expresaron su preocupación por la sorpresiva renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En las últimas horas, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, sugirió que sería importante que la Casa Rosada “aclare rápido” la controversia que se generó en el organismo para no afectar “la confianza” en el país.

Marco Lavagna renunció a la dirección del Indec por la marcha atrás del Gobierno con la actualización del índice de precios al consumidor (IPC) prevista desde inicios de año. El nuevo indicador impulsado por Lavagna para medir la inflación apuntaba a reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales. A su vez, las subas de tarifas iban a pesar más dentro del indicador.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la salida de Lavagna estuvo motivada por discrepancias sobre cuándo implementar el cambio en la metodología. En concreto, el índice de precios se tenía que publicar este mes, pero Caputo dijo que no era necesario cambiarlo.

“Cuando una institución tan sensible tiene un cambio de un titular en el marco de una controversia, se prenden todas las alertas”, expresó la legisladora porteña Laura Alonso, cercana a los Macri, en diálogo con Cadena 3.

Para Alonso, la salida del economista del organismo “es un paso en falso” de la gestión nacional de Javier Milei. “Un poco desprolijo este cambio de titular del Indec, que genera suspicacias”, afirmó. En esa línea, la extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) durante la gestión de Cambiemos y vocera del gobierno de Jorge Macri agregó que el recambio con Pedro Lines como director del instituto “se ha dado intempestivamente”.

Laura Alonso, legisladora porteña de Pro Archivo

En diálogo con LA NACION, Alonso ratificó su inquietud por los cambios en la conducción del Indec. “Hay que ser cuidadosos con este tipo de cambios por la credibilidad y la confianza, son activos que cuestan mucho conseguir. Un proceso de estabilización requiere instituciones maduras, y el Indec es una pieza esencial para la institucionalidad”, señaló.

De acuerdo @Hvygens

El proyecto de ley ya fue presentado al Congreso en 2019. 👇https://t.co/O3MeCpGgFH acá el proyecto,

Indec autárquico, autónomo, integrado (nación + provincias), gobernanza, control parlamentario

Oportunidad para retomar y mejorar. Difícil oponerse. https://t.co/vxDpmMjN3w pic.twitter.com/I8j9Ec2vFj — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) February 3, 2026

“Confío en que el Indec va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto”, escribió Lavagna en su carta de despedida a sus compañeros del instituto.

Anoche, durante una entrevista con el canal Todo Noticias, Jorge Macri evitó opinar sobre las razones que motivaron la salida de Lavagna del Indec, pero sí habló sobre la metodología de la medición de la inflación.

El jefe porteño afirmó que no creía que haya habido “una manipulación” de las estadísticas durante la gestión de Milei, pero remarcó que hay una “percepción honesta de la gente de que hay cosas que le aumentan más que la inflación y que la guita no le alcanza”. “Esto es real”, sentenció.

En ese marco, Jorge Macri consideró que “lo importante” es que la controversia en torno a la metodología de medición que utiliza el Indec “se aclare rápido”. El primo del exmandatario y jefe de Pro en la Capital sugirió que lo más relevante es que el Gobierno cuide “la confianza”. Para Jorge Macri, ese activo es “imprescindible para el futuro de la economía.

“Lo importante es que esto se aclare rápido y se vaya para adelante. Porque hay algo relevante, que es la confianza, imprescindible para que el riesgo país siga bajando, para que haya inversiones, que permitan generar trabajo, para que este mejor la clase media, que es la que está haciendo el gran esfuerzo".

Alonso, referente del macrismo porteño, reforzó ese argumento del jefe porteño. Recordó que “el país sufrió infinitas consecuencias negativas (que aún seguimos pagando) en la época oscura del kirchnerismo”. "Confío en que se seguirá cuidando lo que se comenzó a reconstruir en 2016″, señaló en la red social “X”.

El fortalecimiento institucional del INDEC es esencial para la confianza pública y privada. El país sufrió infinitas consecuencias negativas (que aún seguimos pagando) en la época oscura del kirchnerismo. Confío en que se seguirá cuidando lo que se comenzó a reconstruir en 2016. — Laura Alonso 🇦🇷 (@lauritalonso) February 3, 2026

Uno de los más críticos fue Hernán Lacunza, ministro de Hacienda durante la última etapa de la presidencia de Mauricio Macri. Lacunza habló sobre las demoras del Gobierno para implementar el cambio de la medición de la inflación: “Que una nueva metodología dé más o menos inflación que la anterior en un lapso determinado no es motivo para acelerar o postergar un cambio”.

El exministro reclamó que el oficialismo y la oposición “retomen” el proyecto de ley que impulsó en noviembre de 2019 junto con Todesca, titular del instituto por ese entonces, el cual establecía autarquía y autonomía funcional del Indec. El tratamiento de la iniciativa, que contaba con el apoyo del Gobierno de Cambiemos, naufragó en el Congreso.

En esa misma línea, la diputada nacional Florencia De Sensi, cercana a Cristian Ritondo, pidió que la Casa Rosada cuide el “legado” de Lavagna y Todesca en el Indec. “No tengo dudas de que se va a mantener una gestión transparente, porque contar con estadísticas confiables es la base innegociable de cualquier plan de estabilización serio”, planteó De Sensi, titular de la Fundación Pensar, think tank del macrismo, en Buenos Aires.

Al igual que varios jefes de Pro, como Mauricio Macri o Ritondo, De Sensi prefirió no referirse a los pormenores de la renuncia de Lavagna, los cuales reveló LA NACION.

Marco Lavagna, exdirector del Indec Télam

“Más allá de los motivos de su salida, que no conozco, Marco Lavagna ha sido un profesional muy serio”, consideró De Sensi. “Continuó con la normalización del instituto que iniciamos con Todesca en el gobierno de Mauricio Macri, después de años de apagón estadístico kirchnerista”.

Aunque no forma parte de Pro, una voz más crítica fue la de Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda. "Las estadísticas son sagradas. Jorge Todesca hubiera renunciado si nosotros hubiéramos intervenido un ápice en su gestión", sentenció el economista.

Las estadísticas son sagradas.



Jorge Todesca hubiera renunciado si nosotros hubiéramos intervenido un ápice en su gestión.

La independencia de las estadísticas es absolutamente esencial para la credibilidad y la estabilidad--más aún en un país que las ha manoseado tanto. — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) February 3, 2026

En cuanto a la polémica alrededor del cambio en la metodología que mide el índice de inflación, la legisladora De Sensi alegó: “Entiendo que la decisión tiene que ver con no dar lugar a especulaciones en medio de un proceso en que se está bajando la inflación”.

Florencia De Sensi, diputada nacional de Pro Cuenta de X de Florencia de Sensi

“De todos modos, me parece positivo que, una vez se consolide el proceso de baja de la inflación, se avance con la actualización metodológica prevista. Son cambios menores que no cambian mucho el número final, pero que buscan mejorar y darle mayor precisión al indicador”, completó la diputada.