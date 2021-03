Mariano Recalde, contra los jueces: “Vienen acá a hablar de moral con la bragueta abierta algunos”

“Vienen acá a hablar de moral con la bragueta abierta algunos. Si un juez tiene el ánimo perturbado por un emplazamiento de la Anses, la verdad que deberíamos revisar si tiene las condiciones para ser juez. Mañana le va a mandar una carta Edesur porque no pagó la luz y va a decir que también eso afecta su independencia”, dijo el senador del Frente de Todos Mariano Recalde, que no desperdició esta mañana la oportunidad para criticar al Poder Judicial, durante su intervención en el plenario del Consejo de la Magistratura.

La discusión vía Zoom iba alrededor del tono y los fundamentos que el Consejo de la Magistratura debía emplear para interpelar a la Anses por las intimaciones enviadas a un grupo de jueces y fiscales para que se jubilen. El tema toca la fibra más sensible de los judiciales, a punto tal que las asociaciones que representan a jueces y fiscales presentaron este martes una demanda contra la Anses.

En su picante intervención, el ahora jefe del Partido Justicialista porteño y dirigente de La Cámpora también cuestionó el juicio político que destituyó a Eduardo Freiler y apuntó contra el diputado de Pro Pablo Tonelli, uno de los consejeros más activos en ese proceso.

Los consejeros Mariano Recalde, Vanesa Siley y María Inés Pilatti de Vergara son parte del bloque oficialista, que hoy se impuso en el Consejo de la Magistratura Diputados de Todos

“Hay un consejero acá que entró por la ventana, robándole el lugar entonces a la oposición y que ahora se escandaliza cuando participó de la maniobra más escandalosa que tuvo la historia de este Consejo de la Magistratura, cuando destituyeron a un juez por los fallos que dictaba y que no le gustaban a Mauricio Macri ”, dijo Recalde.

“Respecto de que yo entré por la ventana me remito a la decisión de la justicia que quedó firme. Respecto de la remoción del juez Freiler quiero recordar que lo echamos por corrupto, no puso explicar ni el blanco de sus posesiones de sus propiedades y de sus bienes”, contestó Tonelli.

Finalmente, con los votos de la mayoría oficialista, a la que se plegó la diputada Graciela Camaño, el órgano encargado de seleccionar y de sancionar a los jueces sostuvo que la resolución de la Anses “de ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos” y decidió que le pedirá al organismo que “despeje las dudas” sobre los alcances de sus intimaciones.

Pablo Tonelli (Pro) fue el principal promotor del proyecto para que el Consejo de la Magistratura cuestionara las intimaciones de la Anses Fernando Massobrio - Archivo

“Puede no ser feliz la resolución, puede no ser feliz la intimación, pero todos los días cada uno de nosotros cometemos actos que no son del todo felices, y esa no felicidad en el acto no importa una afectación en la independencia de los magistrados”, opinó Lugones.

Y negó que la resolución de la Anses y las intimaciones afectaran a la independencia del Poder Judicial. “Afectación de la independencia del Poder Judicial es cuando un juez recibe una amenaza, o un juez es perseguido, o es espiado”, dijo.

Había tres proyectos en discusión. Uno, el más tajante, lo presentó el diputado Pablo Tonelli (PRO) y sostenía que la Anses se extralimitó en sus funciones. Ese proyecto exhortaba al organismo conducido por Fernanda Raverta a dejar sin efecto la resolución y las intimaciones.

La diputada Graciela Camaño (Consenso Federal), en cambio, proponía que la Anses se abstuviera de pedir a los jueces que renuncien y de utilizar “giros idiomáticos” que afecten la independencia del Poder Judicial.

Por último, el proyecto presentado por el juez Alberto Lugones (Lista Celeste) le reconocía a la Anses las facultades sobre las jubilaciones de los jueces y sugería crear una mesa de diálogo para que aclarara la resolución . Este fue el proyecto que se impuso.

El voto de Camaño

Primero la votación estuvo dividida. Los seis los consejeros alineados con la oposición al Gobierno: el diputado Pablo Tonelli (Pro), la senadora Silvia Giacoppo (UCR), los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, y los abogados Diego Marías (que llegó por una alianza entre Pro y la UCR) y Carlos Matterson votaron el proyecto de Tonelli.

Los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilati Vergara, la diputada Vanesa Siley, el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, y el juez Alberto Lugones (Lista Celeste) votaron el proyecto de Lugones. En esa primera ronda, Camaño votó su propio proyecto, pero el empate entre los dos proyectos más votados motivó una nueva discusión entre los consejeros.

El oficialismo sumó hoy, una vez más, el apoyo clave de la diputada Graciela Camaño Fernando Massobrio - Archivo

Ofuscado, Tonelli planteó que ninguno de los proyectos quedaba aprobado en la sesión de hoy, mientras que el oficialista Molea descartó la posibilidad de que su voto (por ser el presidente del Consejo) valiera doble. Camaño intervino y pegó el volantazo: dijo que modificaba su voto a favor del proyecto de Lugones, y finalmente la votación terminó 7 a 6.

Una vez más, el apoyo de Camaño al oficialismo fue clave. Lo mismo pasó el año pasado cuando acompañó la iniciativa para pedirle al Poder Ejecutivo que revisara los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.