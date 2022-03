Mario Ishii reclamó a los legisladores kirchneristas que voten el acuerdo con el FMI: “No sean traidores”

En un mensaje fulminante hacia la interna oficialista, el intendente Mario Ishii reclamó a los diputados y senadores kirchneristas que “no traicionen al pueblo” y voten favorablemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo hizo al abrir un acto por el Día de la Mujer encabezado por el presidente Alberto Fernández, quien deslizó que irá por la reelección.

“Quiero decirles a esos compañeros que hoy tienen la responsabilidad de ocupar una banca nacional en representación de nosotros que no traicionen al pueblo. No podemos entrar en default. Entrar en default sería una catástrofe nacional”, dijo el intendente de José C. Paz, que en los últimos meses ha construido una relación muy cercana con el Presidente y tomó distancia de Cristina Kirchner. Incluso estuvo en la reciente gira presidencial a Rusia y China.

Alberto Fernandez, junto a Mario Ishii en la Plaza Roja de Moscú

“Cuando se hizo la lista estaban escondidos. Treinta días antes no los encontrábamos. ¡Se pusieron en la lista, ahora que voten lo que necesita el Poder Ejecutivo Nacional!”, enfatizó el dirigente peronista, que domina desde 1999 ese municipio del oeste del conurbano. “Ninguno de esos que ahora salen a hacer manifestaciones ninguno salió a quejarse cuando nos endeudaban”.

Antes de terminar su breve discurso insistió: “No se hagan los sordos y traten de cuidar nuestro gobierno. A los legisladores les pido coherencia. ¡No sean traidores!”.

El principal vocero del rechazo oficialista al acuerdo con el FMI fue nada menos que Máximo Kirchner, que a fines de enero envío una durísima carta en la que renunció a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos.

Ishii no lo mencionó, aunque el hijo de la vicepresidente y los representantes de La Cámpora constituyen la mayor incógnita de la votación que esta semana pretende celebrar el oficialismo en la Cámara de Diputados. Las palabras del intendente recuerdan a su frase de 2009, después de las elecciones legislativas que Néstor Kirchner perdió en la provincia de Buenos Aires. “Voy a salir a cazar traidores”, dijo, entonces, aunque nunca se conoció resultado alguno de esa acción.

La reelección

Alberto Fernández, en tanto, le agradeció luego con un efusivo elogio. “Sos un gran intendente”, dijo antes de pedir un aplauso a la multitud convocada para el acto.

Después de hacer referencia al 8M, el jefe del Estado cargó contra el gobierno de Mauricio Macri y deslizó que buscará su reelección. “Acá, Mario, quiero que sepas que antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, te garantizo que van a tener el polo industrial que necesitan”, gritó Fernández levantando el dedo índice de la mano derecha para reafirmar sus palabras.

Ante cientos de mujeres, en José C. Paz, el Presidente acusó al gobierno anterior de “endeudar al país como nunca nadie lo había endeudado” y cargó contra Juntos por el Cambio, espacio que reclama cambios en el proyecto de ley con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Presidente envió al Congreso para votarlo favorablemente.

“Esta deuda que me tocó negociar y ver cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que yo estoy proponiendo”, lanzó el mandatario. Y agregó: “Como peronistas que somos a los problemas les ponemos el pecho y los resolvemos”.

A diferencia de Ishii no hizo referencia a los diputados y senadores propios.