Mario Negri: "El silencio de Mauricio Macri fue prudente"

Para el diputado Mario Negri la decisión del expresidente Mauricio Macri de guardar silencio desde que se retiró del poder fue "prudente" dado que permitió evitar que se polarice la sociedad. En diálogo con Mesa Chica, el cordobés habló acerca del espectro político actual, el homicidio del exsecretario privado de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez, la situación de Juntos por el Cambio y el proyecto del Gobierno. "Cuando dicen que relanzan el Gobierno, no sé cuál es el que lanzaron primero", disparó.

Negri, uno de los máximos referentes de Juntos por el Cambio, prefirió no dar detalles acerca de su postura sobre la muerte de Fabián Gutiérrez, aunque dijo: "Creo que la conmoción guarda una relación directa, no solo con la brutalidad del homicidio, que le puede suceder a cualquier ciudadano, sino que, en este caso, con la notoriedad de quién es él, la persona a quien se mató".

Entonces, advirtió que la relevancia del caso es inevitable. "Quieran o no, era una figura controvertida vinculada al poder que estaba en el carácter de arrepentido", dijo y resaltó la relevancia de su confesión y "la connotación de lo que significan los años al lado del poder". "Tengo la tranquilidad de que las declaraciones que hizo frente a la Justicia no han perdido ningún valor".

Cómo está la oposición hoy

Al analizar la situación de la oposición hoy, Negri opinó: "Me parece que ha sido prudente el silencio de Mauricio Macri, porque si no se polariza la sociedad". El diputado nacional consideró que "las diferencias de Juntos por el Cambio no son profundas". Y añadió que la unidad y la posibilidad de ampliar la base de sustentación son factores esenciales, no solo frente a las elecciones de 2021. "Cualquier proyecto que aspire a ganar la confianza de la sociedad por parte nuestra, debe partir de una premisa básica, que es profundizar la unidad, administrar las diferencias y, fundamentalmente, construir un proyecto para enamorar a los argentinos".

Según dijo, su foco está en "salvar las diferencias y profundizar las coincidencias". "Cuando se trata de una coalición, estamos hablando de espacios diversos con orígenes distintos. Ordenar las prioridades y administrar las diferencias es lo que distingue a un dirigente de un militante lleno de pasión", comparó el diputado.

Al hablar sobre esto, consideró que el Gobierno, "con tal de llegar al poder, fue capaz de reconstruir su pasado y guardar en un baúl los abismos que tenían e inclusive los agravios que no los ponían colorados". Y criticó que aún no se conoce el plan de gestión: "Cuando yo escucho que dice que van a relanzar el Gobierno, no sé cuál es el que lanzaron primero".

El opositor ironizó y dijo que este tipo de proyectos "no se compran en los quioscos, sino que se construyen". Explicó, entonces: "Esta es una sociedad que va a una velocidad tremenda. Estábamos mal económicamente, el país estaba en una situación de vulnerabilidad y, ¿cómo vamos a salir ahora? De lo único que tenemos certeza es de la incertidumbre".

Para Negri, la pandemia va a poner a la Argentina frente a una disyuntiva que puede significar una oportunidad y un punto de inflexión para el país. "Eso debe ser Cambiemos: construir un nuevo proyecto de desarrollo, republicano y competitivo, que busque cohesión social y un Estado inteligente. Tenemos que terminar con el Estado productivo, que ya no va más en la Argentina, y tenemos que elegir el orden de prioridades de lo que el mundo va a demandar".

Según dijo, en ese proyecto las claves estarán en la economía del conocimiento, la educación y el campo. "La demanda de alimento va a ser muy fuerte en el mundo y el campo no puede ser motivo de una guerra, sino que hay que incorporarlo a un proyecto de desarrollo productivo y de crecimiento para que sea competitivo y exportador para generar divisas. Que no nos digan que solamente con el consumo interno vamos a vivir; si no exportamos no hay divisas y no se puede vivir sobreemitiendo y dándole vuelta a la maquinita", dijo. Y desafió: "Vamos a ver el plan que ofrecen".