Mario Pergolini comparó a Riquelme con Cristina Kirchner y arremetió contra la dirigencia de Boca

El conductor y exdirigente de Boca Juniors, Mario Pergolini, arremetió contra el director deportivo y vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, y lo comparó con la expresidenta Cristina Kirchner. En una entrevista televisiva, consideró que al igual que Kirchner, Riquelme es “muy fuerte para delegar”.

Cuando se le pidió comparar la gestión de Alberto Fernández y la vicepresidenta con la de Jorge Ameal y el ídolo de Boca, Pergolini lanzó una dura crítica al también exjugador del Villareal. “La figura de Román como la figura de Cristina son demasiado fuertes como para delegar. No lo saben hacer”, opinó.

Y explicó: “Yo creo que cuando armamos esa coalición Ameal-Riquelme-Pergolini estaba claro a qué jugaba cada uno. Pero lo que me llamó la atención es que no entendieran que podíamos funcionar como equipo”. Una vez hecha la aclaración, volvió a apuntar contra el “10″ en diálogo con TN.

“Uno cree que porque le fue bien en lo futbolístico lo puede trasladar a otro ámbito y la verdad que no”, criticó. Si bien insistió una vez más en que “Román es muy fuerte” y “ha logrado un lugar predominante en Boca Juniors”, Pergolini sintetizó que tanto a él como a Ameal les pasa lo mismo que al oficialismo.

“Entonces, tenés una figura de contrapeso y después está el presidente de Boca que no está hablando mucho, no está en la escena constante. Un poco como pasa con el Gobierno”, contrastó. Luego, se refirió a su mala experiencia al desembarcar como vicepresidente 1ero de Boca y el escenario tras su salida.

“Yo entré con una idea y no la pude llevar a cabo. Cuando veo lo que pasa ahora, pienso en muchas cosas… pero no quiero ser ni falso ni hablar por hablar. Boca despierta muchas pasiones. Y a mí, la verdad que me frustró mucho lo de Boca. Dije: ‘¿Cómo no la vi? ¿Cómo no la entendí? ¿Cómo me deje engañar?’”, admitió.

Y dejó en claro: “¿Me preguntás si me gusta cómo esta Boca ahora? Te digo que no…”. Sin embargo, no le cerró las puertas a ser el delegado de un futuro cambio de dirigencia: “Actualmente, hablo con todos y veo si tenemos puntos en común. Quiero encontrar alguien que pueda representar lo que en realidad Boca es”.

En los últimos tramos de la entrevista, el conductor radial remarcó que “nadie entrenó a los futbolistas para trabajar de otra forma que no sea como futbolistas”. “Y eso no solo para Riquelme. Toda la dirigencia es un poco así. Ojalá se puede profesionalizar. Pero creo que va a ser muy difícil que eso se logre”, concluyó.

No se trata de la primera vez que Pergolini hace esta comparación. El 16 septiembre de 2021, mismo día en el que la vicepresidenta publicó las primera carta contra Alberto Fernández y a seis meses de que el presentador renunciase a su puesto en Boca, encaró otro ácido paralelismo: “Qué molestos los vices, ¿no?”.