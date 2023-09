escuchar

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía en funciones, Sergio Massa, apuntó hoy contra su competidor por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por su propuesta de volver con el sistema jubilatorio de las AFJP y por la implementación de vouchers para atención sanitaria.

En el marco de la inauguración de hospitales del PAMI en Escobar y Lanús, entre otros, Massa habló de la importancia del cuidado de las personas que pasan por la tercera edad. Sin nombrarlo a Milei, enumeró las medidas que propone el libertario, las cuales, dijo “perjudicarán a los abuelos y abuelas”, así como “a los trabajadores”.

Massa destacó a los argentinos y argentinas que tiene una “familia de bien” que “cuidan y sientan a los abuelos en la punta de la mesa, sin dudas van a defender el sistema de un Pami y una salud pública”.

“Es cuestión de formación personal” explicó y continuó: “Es obvio que esos argentinos y argentinas no los van a tirar a la buena de Dios como quienes les quieren dar un voucher de 20 mil pesos para ir regalados a una prepaga, que no los van a dejar sin tener la posibilidad de hacerse todos los estudios, y no van a permitir que vuelva el sistema de AFJP que fue el robo más grande que vieron los jubilados cuando se desfinanciaba el sistema de jubilaciones y también a los trabajadores, que vieron cómo cuatro vivos timbeaban con su dinero”.

“Imaginen si el médico viene con una motosierra”, insistió con su crítica a Milei, quien en sus últimos actos de campaña sale con una motosierra para ejemplificar cómo se recortará el Estado.

“Tengan la plena seguridad que si el médico entra con una motosierra ese paciente se muere. Elegir un presidente es como ir a atenderse con un médico. Hay que elegir a gente que sepa adentro del quirófano lo que hay que hacer. Argentina es un enfermo que se está recuperando, lo vamos a curar, lo vamos a sacar del hospital caminando. Denme la oportunidad de hacerlo. Ni recorte ni motosierra, más salud para todos los argentinos”, cerró.

Así, Massa reivindicó el “sistema de jubilaciones público” al hablar en un acto de inauguración simultánea de hospitales del PAMI en Escobar, Hurlinghamn, Ituzaingó y Lanús.

Además, aseguró que el PAMI hoy “está con superávit” en sus cuentas y resaltó la gestión al frente de esa prestadora de Luana Volnovich. El candidato presidencial dijo que la funcionaria cambió “pilas de expedientes de deuda” por un “servicio de salud con eficiencia” y expresó: ”Eso se llama cuidar la plata de la gente, de los abuelos”.

