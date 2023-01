Martín Insaurralde, a la espera de definiciones de Cristina Kirchner y replegado ante Axel Kicillof

escuchar

La proyección electoral del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, aparece condicionada por varios factores dentro del Frente de Todos. Entre ellos, las decisiones de Cristina Kirchner, la puesta en marcha del operativo reelección de Axel Kicillof (un despliegue que obstaculiza sus pretensiones de ir por esa candidatura) y el ordenamiento de los intendentes detrás de la nueva postulación del gobernador. En línea permanente con Máximo Kirchner, su socio político más relevante, Insaurralde apuesta por la llegada de las definiciones electorales de parte de la vicepresidenta y, según distintas fuentes del peronismo bonaerense, busca mostrarse para ser parte de su menú de opciones para los comicios de este año.

La semana pasada, con un mensaje vía redes sociales, Insaurralde pidió al peronismo no pensar en candidaturas “hasta no romper la proscripción de Cristina” . El jefe de Gabinete bonaerense considera que el oficialismo debe enfocarse en ese objetivo. Mantiene un buen vínculo con la vicepresidenta y con su hijo. De hecho, fue por un pedido de Cristina y Máximo Kirchner que, en 2021, dejó la intendencia de Lomas de Zamora y asumió el puesto que hoy ostenta en el gobierno provincial.

Aspirante silencioso a la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el exintendente lomense parece haber puesto en pausa esa intención, a la espera de novedades y mientras Kicillof ya está lanzado por su objetivo de seguir en el cargo. Según pudo saber LA NACION de fuentes del peronismo bonaerense, en su espacio no descartan de plano que el gobernador termine impulsado a ser candidato a presidente, aunque prefiera no exponerse a una posible derrota a ese nivel. “De la misma manera que al kirchnerismo lo fastidia que Alberto [Fernández] quiera la reelección, hay sectores del kirchnerismo que plantean que Axel debería esperar que defina Cristina. En las encuestas, el principal representante de Cristina es Axel”, razonan las mismas fuentes peronistas.

Kicillof, Cristina, e Insaurralde, en Lomas de Zamora.

La competencia de Insaurralde con Kicillof se expresó incluso en ámbitos como la elección de representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura. En octubre del año pasado, respaldaron a dos listas diferentes en la provincia de Buenos Aires.

En el peronismo provincial coinciden en que un capital de Insaurralde es aglutinar intendentes en su órbita. Pero, en los últimos días, varios de ellos expresaron en público su apoyo a la reelección de Kicillof. Así lo hicieron, por ejemplo, Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Juan José Mussi (Berazategui), Julio Zamora (Tigre) y Gustavo Barrera (Villa Gesell), entre otros.

“Quiere ‘porotear’. Bajo el paraguas de Máximo, muestra que suma a todos los intendentes. Pero yo no soy de él”, advierte un jefe comunal de los que no se sienten liderados por Insaurralde y toman distancia de él. “Su intento de gran liga de intendentes duró poco, como su propuesta de ser candidato a gobernador. El candidato es Kicillof y no hay plan B” , refuerza otro jefe comunal del conurbano.

Un dirigente del massismo resume los movimientos de Insaurralde y de los jefes comunales: “Insaurralde quiere mandarle gestos a Cristina para que no se olvide de él. Es el que más intendentes tiene, pero los intendentes se pueden alinear rápidamente con Axel”.

El pago chico

Insaurralde dejó la intendencia de Lomas de Zamora en septiembre de 2021, para asumir como jefe de Gabinete bonaerense. Marina Lesci lo reemplaza al frente de ese municipio del sur del Gran Buenos Aires. En el distrito no creen que el funcionario provincial regrese por un nuevo mandato (gobierna desde 2009, cuando accedió a la intendencia en reemplazo de Jorge Rossi, que había renunciado).

Una fuente con larga trayectoria en la política lomense advierte que, “si Insaurralde no es candidato [en Lomas], el resto de los postulantes posibles del Frente de Todos mide poco, incluida la intendenta actual”. Afirma que “no le va a ser sencillo transferir sus votos a otra persona” y que no ve a Insaurralde “proyectando” sucesores en el distrito. “No le gustaría volver a hacer campaña en Lomas y hablarle a una sociedad en la que pegan sus 14 años de gobierno” , considera la fuente consultada.