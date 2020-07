Martín Lousteau pide "diálogo" y cree que Juntos por el Cambio debe abrirse al debate de ideas Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Martín Lousteau luce algo cansado luego de una larga jornada de trabajo, que incluyó almuerzo en Parque Patricios con el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y reuniones con otros miembros del gabinete de su aliado, Horacio Rodríguez Larreta. "El cara a cara te da una energía que no se da vía Zoom", dice a LA NACION el senador y referente del radicalismo porteño, antes de trazar un durísimo diagnóstico sobre la economía que seguirá a la pandemia, y reclamar un "profundo diálogo" con el gobierno de Alberto Fernández para afrontar las consecuencias de la crisis.

Ubicado sin dobles lecturas en el sector "dialoguista" de Juntos por el Cambio, y sin abandonar las formas diplomáticas que ejerció como embajador en Washington, Lousteau afirma que "la gente no espera hoy que nos tiremos con comunicados o muertos" y augura que si la coalición opositora extrema sus posiciones "vamos a perder las elecciones" de 2021. Elogia el "aporte" del expresidente Mauricio Macri a la conformación de un "bipartidismo" en el país, y asegura que su eventual candidatura "es una decisión muy personal", aunque aclara: "La gente nos pedirá una opción de futuro distinta a la del pasado".

-¿Qué tan dura será la pospandemia? ¿Fernández tiene la llave de salida?

-El diagnóstico habla de una caída del PBI del 15 por ciento, probablemente 1 de cada 2 personas esté en situación de pobreza, un desempleo cercano al 20 por ciento, y eso implicará un nivel de PBI por habitante cercano al de 1974, con diez veces más pobreza. Hay una parte que es la pandemia, pero otra parte es estructural y está subestimado. Si el PBI cayera de ese modo, te va a llevar más de un mandato recuperarlo. Necesitás un diálogo más profundo entre las fuerzas. A esta altura del año no veo que esta situación sea evitable, puntos más o menos.

-¿Las señales que da el Gobierno hasta ahora lo tranquilizan?

-Por ahora no he visto exactamente qué propone el gobierno. Lo que nos dijo el Presidente en la reunión con legisladores (el lunes) es que ellos ya tienen pensadas las medidas pospandemia y las enviarán al Congreso. Es imprescindible acelerar el dialogo, si no lo hacemos ahora dentro de un tiempo vamos a estar obligados por una coyuntura más grave, la salida tiene distintos senderos y dependerá de qué tan bien podamos interactuar.

-¿Se puede dialogar si el Gobierno distingue a "los que gobiernan" de "los que "tuitean" de Juntos por el Cambio?

-(Se sonríe) Tenemos 4 gobernadores, 140 legisladores, intendentes, el diálogo es entre dos fuerzas políticas que se han alternado en el poder, y aspiramos a que esa alternancia continúe. El otro día tuvimos una reunión colectiva. La coordinación es con los gobernadores, pero el diálogo es con una fuerza política, lo que acordemos o no tiene que ir al Congreso.

-¿Es lo mismo el Presidente que la vice? Esta semana hubo tensiones.

-Lo tomo con un solo gobierno donde conviven distintas posiciones, tenemos que lidiar con todas. Se nota que hay diferencias, que de vez en cuando entran en tensión. Lo mismo verá el Gobierno, hay distintas posturas en Juntos por el Cambio, pero hay que dialogar. Particularmente me hubiera gustado que Cristina participara de la reunión; hay que dialogar con todos.

-Pero el cristinismo criticó al Presidente por sentarse con empresarios.

-Eso no contribuye, claramente. Una cosa es decir que hay que ampliar la mesa, y otra cuestionar o impugnar a algunos de los invitados. La situación va a ser tan difícil que Argentina va a tener que decidir sobre qué pilares existentes se va a apoyar para recuperarse, y allí los empresarios son un entramado imprescindible. Mientras tanto tenemos que seguir abordando la pandemia en conjunto.

-¿Cómo ve la oferta a los bonistas? ¿Ayudará a la recuperación?

-Más allá de las diferencias en cuanto al modo de negociación, el nivel de la oferta actual es suficientemente equilibrada para todas las partes. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, ya estamos por encima de lo que el FMI decía que era sustentable pagar antes de la pandemia. El objetivo de la restructuración debe ser una oferta sustentable, y a la vez reabrir los canales de crédito que Argentina va a necesitar.

-En JxC hay quienes piensan que hay una "persecución judicial" contra el expresidente Macri. ¿Cree que es así?

-Vivo ciertas iniciativas en el Senado que tienen un direccionamiento. Son temas sin relevancia para lo que la gente está reclamando, y sin embargo hay mucho hincapié en ellos. Hay un nivel de concentración de iniciativas en la figura del expresidente... Tenemos que bajar el nivel de agresión de los dos lados.

-Fue crítico del comunicadoopositor luego del asesinato de Fabián Gutiérrez.

-No comparto ese comunicado. Argentina ya venía mal; estamos en un contexto donde habrá más países en recesión que en la Segunda Guerra Mundial, no es momento ni de agresiones ni de tirarse con comunicados o muertos, no es ese el llamado que la sociedad necesita hoy. Hay que desescalar, bajar el tono de la confrontación.

-Venezuela volvió a separar aguas esta semana. ¿Es una dictadura?

-Hay una dictadura en Venezuela, no se respeta el Estado de Derecho, a veces hay una discusión un poco principista sobre si el gobierno fue elegido o no, pero el que está ya alteró todas las instancias democráticas de elecciones. La posición de la sociedad argentina debería ser mucho más contundente, hay ciertas violaciones a principios de la convivencia democrática que deberían condenarse, sean de derecha o de izquierda.

-Moyano reapareció con bloqueos a Mercado Libre. ¿ Es representativo?

-El sector que Moyano está buscando ya tiene una representación sindical. La coerción como mecanismo es una práctica condenable y un mal antecedente. No sé cual es la influencia que tiene en el Gobierno, pero si queremos retomar el crecimiento tenemos que reimaginar muchas cosas, entre ellas el sindicalismo que viene, el empresariado que viene, y el Estado que viene, que va a tener más peso por el rol que le tocó vivir en la pandemia, récord de recursos y a la vez más pobreza. Aspiro a un Estado riguroso y sensible a la vez.

-¿Y la oposición que viene?

-Tiene que ser una oposición más propositiva que reactiva y, para que no se produzcan abusos de mayorías y generar diálogos que tiendan al centro, hay que generar alternancia. Si un sector le puede ganar al otro, tenés que ir a "comer" del porcentaje que podría votar al otro, ese es uno de los legados más importantes que dejó Macri. Cuando dejás una coalición que sacó el 41 por ciento, tenés la chance de reestructurar un sistema y generar un incipiente bipartidismo: cuando el kirchnerismo abusó de ciertas prácticas, el centro votó a Cambiemos, y cuando Cambiemos no resolvió el problema económico volvió al otro lado. Es el centro el que está en disputa. Por eso algunos de nosotros proponemos ir a buscar a esos votantes.

-El año que viene hay elecciones.

-Se renueva lo que se votó en 2017, y allí Cambiemos sacó el 41 por ciento en la provincia y 63 en CABA contando los actores de hoy. Esa elección va a ocurrir en un contexto en el que la gente va a requerir empatía y asistencia del Estado porque va a estar muy lastimada en su economía. No creo que yéndote a un extremo ganes las elecciones: si nos vamos a una postura maximalista perdemos la elección.

-¿Son válidas las recientes protestas, como el banderazo del 9 de Julio?

-Se juntan sectores anticuarentena con el agotamiento que esta situación de encierro genera. También hubo medidas que han generado reacciones; Vicentín fue la última pero hubo otras. No me parece mal que la sociedad se movilice, lo que sí me parece peligroso, y es deber de las instituciones y nuestro evitarlo, es que se salgan de su cause. Y eso vale para los dos lados.

-¿Macri será candidato en 2021?

-Es una decisión que va a tomar el propio Macri, si quiere serlo por supuesto como ex presidente tiene suficiente peso. Siempre fui partidario de que existan varias líneas en Cambiemos, y que esas diferencias se diriman electoralmente. Creo también que hay que ir a ganar la elección, tenemos que apelar al votante de centro y ofrecer una posibilidad de que el futuro sea distinto al pasado.