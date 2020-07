Comenzó el banderazo federal del 9 de julio en distintas partes del país

Manifestantes en el Obelisco durante el banderazo Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Minutos antes de las 16, a pie con banderas y desde autos tocando bocina , varias personas comenzaron a acercarse al Obelisco para realizar el banderazo federal convocado por la agrupación Campo Más Ciudad en rechazo de la expropiación de la cerealera Vicentin y de medidas del oficialismo vinculadas a la cuarentena por el avance del coronavirus .

Las manifestaciones, que comienzan a ser más numerosas a medida que transcurre la tarde, se desarrollan en Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad, como también varios otros puntos del país.

En el Obelisco, la caravana de autos ocupa unas seis cuadras de la avenida 9 de Julio -desde la avenida Santa Fe hasta la avenida Corrientes-. Desde los vehículos, con los vidrios bajos, los motorizados flamean banderas y acompañan, a bocinazos, las palmas y cacerolas de los que se encuentran a pie, alrededor del Obelisco.

"Somos privados y necesitamos trabajar. Me voy a tener que convertir en político; solo así se puede facturar", dice Fabio Cuggini, peluquero, de 54 años, cuyo local -ubicado en el barrio Monserrat- permanece cerrado desde el comienzo de la cuarentena.

Los manifestantes claman por "la libertad, la justicia y el bienestar de los argentinos; por los comerciantes que se están fundiendo debido a la cuarentena; por los productores; por un país sin dirigencia autoritaria ni corrupción", según expresaba el comunicado oficial de la convocatoria, impulsada por la agrupación cordobesa Campo Más Ciudad.

La marcha no convoca únicamente a trabajadores. Tomás Casas y Juan Bianchi, dos estudiantes de Relaciones Internacionales, llevan carteles en defensa de la libertad de expresión y la persecución del periodismo. "Abogamos por la libertad y el respeto de los derechos constitucionales, que se encuentran en riesgo en este país", dicen. Los jóvenes, de 18 años, forman parte de una organización que se dedica a clamar por estos valores, a través de las redes sociales, y participaron en la difusión de la convocatoria.

La presencia del camión del canal de televisión C5N generó revuelo entre varias personas, que se amontonaron, a los gritos, en repudio a Cristobal López , el empresario dueño de Grupo Indalo. "Que se vayan", "corrupto, sin vergüenza", son algunas de las frases que se escuchaban.El móvil debió retirarse tras los disturbios.

En Olivos y San Isidro se aprestan para el Banderazo 9j Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

En Rosario, los manifestantes se reúnen alrededor del monumento a la Bandera y golpean cacerolas mientras que una caravana de autos de más de tres cuadras circula a bocinazos. La escena, con aún más personas, se replica en el centro de la ciudad de Córdoba en donde también se sumaron excombatientes de Malvinas.

"Este 9 de julio tiene que explotar la Argentina" es el lema del video que convoca a este nuevo banderazo federal, que intenta igualar al del 20 de junio pasado, "contra el avance del Gobierno sobre el campo y la Justicia" y por "una mayor libertad".

Algunas de las consignas que se difundieron desde el video son: "que se respeten nuestros derechos constitucionales", "que dejen de fundir negocios" y "que le devuelvan los aumentos a los jubilados".

En el video también se le exige al Gobierno "que abandonen esta cuarentena boba" y "que dejen de atacar al campo".

Comenzó el Banderazo )J en el Obelisco Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Al igual que en el banderazo del 20 de junio, se espera una gran movilización en cercanías de las oficinas de la empresa Vicentin en Avellaneda y en Reconquista, en la provincia de Santa Fe.

La manifestación en distintos puntos del país

En el Obelisco

Frente a la Quinta de Olivos

En Mendoza

Mendoza también se sumó al banderazo en pleno microcentro provincial, con mensajes claros hacia el Gobierno nacional estampados en pancartas: "No a los atropellos institucionales", "Basta de mentiras", "No al autoritarismo K", "No somos boludos" y "Defendamos la obra Portezuelo del Viento". Así, un importante grupo de ciudadanos, en su mayoría familias, con las medidas de protección adecuadas por la pandemia, decidieron salir a las calles a expresar sus reclamos durante el festejo patrio del 9 de Julio, exigiendo también una "Justicia transparente", en relación a las decisiones de los tribunales con las principales figuras kirchneristas acusadas de corrupción. Asimismo, hubo expresiones en favor del "MendoExit"; esto es la "independencia" de la provincia del resto del país.

Embanderados, con carteles y barbijos, los manifestantes se congregaron pasadas las 16 en el punto neurálgico de la Ciudad, en Avenida San Martín y Peatonal, con el objetivo de "defender la República" y manifestar su malestar con algunas de las actitudes de la Casa Rosada sobre tierra cuyana, principalmente por las demoras en el envío de fondos para mitigar los efectos de la pandemia y por frenar la "obra del siglo", un megaproyecto hidroeléctrico en el sur provincial. También, quienes protestaron le solicitaron al gobernador Rodolfo Suárez mayor fuerza en los planteos y reclamos a las autoridades nacionales.

En Córdoba

En Rosario

En Bahía Blanca

