Martín Menem se refirió al cierre de Fate: “Las empresas tienen que prepararse para competir”
El titular de la Cámara de Diputados insistió que cerrar las importaciones sería perjudicial para la economía del país y que solo beneficiaría a sectores minoritarios
- 3 minutos de lectura'
En la previa de la reunión pautada para este lunes entre el Gobierno y las partes involucradas en el conflicto por el cierre de Fate, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que las empresas en la Argentina van a tener que acostumbrarse a “competir” contra productos importados. “Si cerramos importaciones a la larga te va mal”, consideró.
Este domingo, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria tras el anuncio del cierre de la histórica fabricante nacional de neumáticos, que dejará más de 900 trabajadores despedidos, y pautó para este lunes la mencionada reunión.
Consultado al respecto, Martín Menem consideró: “Las empresas tienen que competir. ¿Por qué obligábamos a cualquier argentino a pagar el triple de lo que salía un neumático y mantenemos a un grupo de empresarios que intermediaban, cuando la mayoría de los que votaron las leyes [anteriores a la reforma laboral] seguramente iban a Paraguay o Uruguay a comprar las cubiertas?"
Según analizó el titula de la Cámara baja, el problema que existe en ciertos sectores de la economía argentina es que hay un “exceso de Estado”. “La Argentina llegó a ser un país que produce cinco veces la leche que se consume. ¿Qué problema deberíamos tener con los lácteos?“, ejemplificó el riojano y elaboró una respuesta: ”Exceso de Estado en el medio, de regulaciones y de intermediarios entre el producto y el consumidor final”.
“Tenemos que competir”, dijo Menem e insistió: “Te tenés que preparar para competir, trabajar en eso, desarrollar, innovar y no siempre vivir a la sombra de alguien o de un favor de alguien de adentro del gobierno para que te suba o baje un arancel y obligar a los 47.000.000 de argentinos a comprar un producto de mala calidad tres veces más caro de lo que podés comprar”.
“Si un producto importado vale $10 y uno en la Argentina vale $30, compras el de $10 y los $20 que te sobran los vas a gastar en otro sector de la economía. El que lo vende a $30 tiene que trabajar para venderlo a un precio competitivo”, justificó.
En ese sentido, consideró que la aprobación pendiente de la reforma laboral -que volvió a la Cámara alta- fue un paso importante para desregular el mercado. “Estamos en el camino correcto”, enfatizó Menem y resaltó: “Si seguís cerrando las exportaciones, a la larga terminás mal. Favorecés a un pequeño sector y a un empresario que se está haciendo millonario”.
Asimismo, Menem planteó que las reformas llevadas adelante por el Gobierno están hechas para que “el mercado laboral funcione” y para que haya “más agilidad”. “Si no tenés puerta de salida del sistema, no tenés puerta de entrada. Esto agiliza que la gente pueda entrar y salir del mercado laboral sin tener consecuencias”, manifestó.
Por último, fue consultado sobre la eventualidad de una reforma impositiva. “Estamos trabajando para bajar los impuestos”, prometió y definió: “No se construye en dos años lo que se destruyó en décadas. Es el deseo de este gobierno [bajar los impuestos]. Es un tema de tiempo”.
