Martín Tetaz criticó a Facundo Manes por no pedir el juicio político a Alberto Fernández

El economista Martín Tetaz cuestionó este jueves la decisión de Facundo Manes de abstenerse en soledad de firmar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández, respaldado por todo el conjunto de Juntos por el Cambio. “Me desconcertó”, afirmó el legislador radical en declaraciones a La trama (LN+).

El pedido contra el Presidente, a raíz de sus dichos sobre el fiscal Diego Luciani y Alberto Nisman, fue firmado por 115 de los 116 diputados. Manes fue el único que se diferenció de todo el interbloque opositor. A través de Twitter, el neurocirujano consideró que la expresión de Fernández, pese a ser “peligrosa e indignante”, no amerita a que “se llame a un juicio político”.

“La lectura que [Manes] hace de la situación es equivocada”, opinó Martín Tetaz al referirse a los tuits en los que el neurocirujano dejó planteada su postura, con críticas a la iniciativa. El economista enfatizó que lo “asombró” la postura adoptada por el neurocirujano y le achacó no entender “cómo funciona” la discusión interna.

Tetaz forma parte del bloque Evolución Radical, referenciado en Martín Lousteau, mientras que Manes se encuentra dentro del bloque de la UCR, comandado por Mario Negri. Ambos, sin embargo, adscriben al partido centenario, y coinciden dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, en la Cámara de Diputados.

No hay dudas de que los dichos del Presidente son irresponsables, peligrosos e INDIGNANTES. No vamos a tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero esta no es una situación que llame a un juicio político. — Facundo Manes (@ManesF) August 26, 2022

“Me sorprendió porque cuando todo un espacio vota en una dirección, tiene que ser muy fuerte la razón para votar en contra de lo que va a hacer el bloque”, consideró el economista.

Tetaz señaló que habría que “preguntarle” a Manes cuáles fueron las razones de fondo. No obstante, realizó un fuerte cuestionamiento. “Me parece que se equivocó, o no entendió como funciona el bloque, o no comprendió lo que está pasando en Argentina”, indicó. Y enfatizó: “ No estuvo a la altura de entender la magnitud de lo que está pasando en Argentina ”.

El economista había destacado el año pasado a Manes como una de las figuras que expresaba “renovación” dentro del radicalismo. De hecho, Lousteau, Tetaz y Manes habían llegado a mostrar sintonía en la previa a las PASO del 2021. Este jueves, en tanto, tuvo un diagnóstico duro. “Me dejó desconcertado completamente la reacción”.

El legislador aclaró que el juicio político no representa que el Congreso se atribuya “la potestad de juzgar al Presidente”, sino que, precisó, se trata de buscar una destitución “para que la Justicia pueda hacer su trabajo y juzgar los delitos que corresponden”. “El Congreso no se va a poner en el rol del Poder Judicial y se va a romper la división de poderes. Eso no ocurre”, puntualizó.

Tetaz cuestionó los discursos de Alberto Fernández, sostuvo que “no viene embocando una” en materia de declaraciones y dijo que realiza “un desastre detrás de otro”. Sin embargo, consideró que la asociación entre Luciani y Nisman “lo superó todo”. “Es completamente desubicado”, enfatizó.

“El bloque no es una manada”

En medio de las repercusiones, Manes contestó las críticas a través de una entrevista en el canal TN. Allí, el diputado argumentó que se deben “preservar las instituciones” y citó que el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, rechaza también el pedido de juicio político.

“ No hubo una discusión seria, larga, y el bloque no es una manada ”, señaló Manes, al tiempo que insistió en su rechazo enfático a las declaraciones del mandatario. “Quiero ganarle al kirchnerismo para que no vuelvan, pero quiero valorar las instituciones”.

El neurocirujano sostuvo que “un pedido de juicio político en horas banaliza la situación”, y consideró que proyecto es “fulbito para la tribuna”, al no reunir el número necesario para aprobarlo. La iniciativa necesita el aval de los dos tercios de los legisladores para avanzar.

En ese contexto, Manes reclamó una “discusión seria” de los presidentes e los partidos que integran Juntos por el Cambio. Y se refirió a la versión que indica que el dirigente queda expuesto al quedar en soledad al negarse a firmar. “Estamos entre fanáticos de los dos lados”, agregó.