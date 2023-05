Martín Tetaz leyó el libro de Javier Milei: “Ahora entiendo por qué no se anima a debatir con ningún economista de Juntos por el Cambio”

escuchar

El economista y diputado radical Martín Tetaz publicó esta madrugada un extenso hilo en Twitter donde critica el último libro del candidato a presidente libertario Javier Milei, “El fin de la inflación”.

“Acabo de terminar el último libro de Javier Milei y ahora entiendo por qué no se anima a debatir con ningún economista de Juntos por el Cambio. Cambia tres veces la propuesta entre la página 144 y la 181″, arranca Tetaz.

“En la página 144, Javier Milei reconoce que la primera etapa de su reforma monetaria (la banca Simons) demora dos años y medio, y que recién ahí comienza la competencia de monedas que “mágicamente” desemboca en la dolarización . Se le va el primer periodo sin resultados o peor…”, apunta el diputado radical.

“Las comillas de “mágicamente” tienen que ver con un problema de la competencia de monedas; si el BCRA no retira los pesos que sobran cuando la gente empieza a elegir dólares, hay una hiper. Si los retira podría no dominar ninguna de las dos monedas, como pasa hoy en alquileres. En el “off” de la página 161, Milei abandona su propuesta de banca Simons y dice estar convencido de preferir ahora la idea de Emilio Ocampo que, en resumen, propone una banca off shore tradicional y una dolarización de prepo, sin previa competencia de monedas”, analiza el economista.

“Pero lo insólito; quizá por un apuro de edición, es que el libro cierra con las filminas de la presentación de su propuesta de Dolarización y en la página 181 vuelve a la carga con la idea de la Banca Simons, seguida por la competencia de monedas, que desemboca en la dolarización. Realmente celebro que Milei evolucione tan rápido en sus ideas, porque la verdad que no existe ningún país del mundo con Banca Simons y en ningún país del mundo la dolarización surgió de la competencia de monedas. No estamos para experimentos”, critica Tetaz.

“Es por esto que insisto en que sería muy importante que Milei se anime a debatir. Si no quiere hacerlo conmigo, que lo haga con cualquier otro economista de Juntos por el Cambio, pero es fundamental que los argentinos no sean engañados con la ilusión de una fórmula mágica”, cierra el diputado radical.

