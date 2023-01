Maximiliano Abad y Martín Tetaz salen a medir fuerzas en la provincia de Buenos Aires para terciar con Pro

escuchar

Buenos Aires volverá a ser la madre de todas las batallas este año, y por eso ya se convirtió en el epicentro de la disputa de los liderazgos opositores. Mientras la falta de una conducción nacional multiplica las trifulcas internas en los armados provinciales de Juntos por el Cambio en los distritos que despegarán sus comicios de los presidenciales, referentes del radicalismo abrirán hoy una nueva competencia en el distrito más poblado del país. Con el objetivo de capitalizar la fragmentación en Pro y relanzar la pelea por el liderazgo de JxC, Maximiliano Abad y Martín Tetaz buscarán posicionarse en la carrera por la sucesión de Axel Kicillof.

En medio de la tensión en la cúspide de la UCR por la estrategia electoral, Abad, titular la UCR bonaerense, organizó hoy un acto en el club Once Unidos de Mar del Plata, su base de operaciones, para instalar su candidatura a gobernador. Atento a los tironeos por el armado nacional, Abad no quiere hablar de un lanzamiento. A lo largo de su discurso, el dirigente de la UCR, cercano a Ernesto Sanz y Facundo Manes, insistirá en que el radicalismo aspira a protagonizar el proceso electoral, pero llamará a cuidar la cohesión interna de JxC. Destacará el “valor estratégico de la unidad” y enfocará sus propuestas en las problemáticas de Buenos Aires. Su eslogan de campaña será “Para cambiar la Provincia”.

En ese distrito estratégico brotan los candidatos a gobernador: Horacio Rodríguez Larreta apuesta por Diego Santilli y Patricia Bullrich impulsa a Joaquín De la Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti. Con el aval de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo también desafía a Santilli. JxC se encamina a una interna, pero es muy probable que las candidaturas a gobernador se definan una vez que se cierre el armado nacional.

Maximiliano Abad, Maricel Etchecoin y Diego Santilli, en La Rural

Tras la derrota de Vidal en 2019, la UCR oscila entre la lucha para dejar el rol secundario en la coalición y la resolución de sus propias internas. Atento a los reacomodamientos nacionales, Abad intentará hacer una demostración de fuerza . Lo acompañarán intendentes radicales de Buenos Aires y diputados de la UCR en el distrito. Para evitar cortocircuitos, optó por pedirles un video de apoyo a los referentes nacionales. Por eso, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo y Manes, entre otros, estarán presentes de manera virtual. En cambio, Sanz y Jesús Rodríguez irán a Mar del Plata.

Desde hace meses Abad, que apalanca el proyecto presidencial de Manes, apuesta por la “movilización partidaria” para mantener a flote “Dar el Paso”, la herramienta electoral utilizada en las primarias de 2021. En ese sector creen que en el conurbano y en el interior importan las “puntas” de las boletas (presidente o intendente) y que el candidato a gobernador no debe “desentonar”.

Tetaz y Macri

El problema para la UCR es que aún no logró encontrar un presidenciable competitivo que amenace con inquietar a Pro . Por ahora padecen la atomización y los errores no forzados. Está claro que Manes aún no pudo capitalizar los votos que cosechó en 2021 en Buenos Aires.

Gustavo Posse es otro de los aspirantes a gobernador dentro del universo radical. Histórico rival de Abad, apuesta por otro armado. Eso sí, el intendente de San Isidro mantiene los lazos con el larretismo, sus socios en las legislativas de 2021.

Por lo pronto, Abad ya tiene un competidor. Tetaz, alfil de Evolución Radical, el espacio de Martín Lousteau, activará mañana un intenso raid por la Costa con el fin de consolidar sus ambiciones. Confiado en su nivel de conocimiento por su alto perfil en los medios, el economista considera que tiene poder de fuego para incomodar a Pro. Su maratón también está atada a los alineamientos nacionales.

En el conurbano intentará reforzar su discurso combativo contra el kirchnerismo. Aspira a posicionarse como “el mejor opositor” , con una batería de denuncias, e incluso exhibir un discurso más cercano a la cosmovisión de Pro que la narrativa de Santilli, para llegar a segmentos de la clase media. Confía en que en su perfil económico será un activo en tiempos de crisis. A Manes le costó mucho en 2021 penetrar e instalarse en la tercera sección, la fortaleza de Cristina Kirchner.

Domenichini, Tavela, Manes, Lousteau y Tetaz Prensa UCR