Suspensión de Argentina-Brasil: Daniel Gollan comparó a Jair Bolsonaro con Drácula

El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollan, consideró hoy “muy extraña” la suspensión del partido entre Brasil y Argentina en San Pablo por las Eliminatorias Sudamericanas a instancias de las autoridades sanitarias y recordó que el presidente Jair Bolsonaro “nunca respetó ningún protocolo durante la pandemia”.

”Es como que Drácula critique a los extraccionistas de sangre”, graficó con humor el exministro de salud bonaerense.

”Leí un tuit de un brasileño que dijo eso: que Bolsonaro critique no haber cumplido los protocolos es como que Drácula critique a los extraccionistas de sangre. La verdad es que se ha dedicado toda la vida a no respetar nada; cuando los estados brasileños ponían protocolos, él no cumplió nada, fue muy extraño lo de ayer”, dijo el precandidato en una entrevista realizada hoy en AM 750.

Sobre la controvertida decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Gollan expresó: “Hasta donde sabemos nosotros, la Conmebol tiene para todos sus federados un protocolo especial que todos los aceptaron. Es una excepción que rige también en la Argentina para los que ingresan de afuera porque se cree que los deportistas vienen en burbujas y controlados, por eso tienen un trato especial”.

Por esa razón, el precandidato a diputado admitió que “llamó la atención la forma” en la que se decidió la suspensión, amparada en que cuatro futbolistas argentinos, residentes en el Reino Unido, violaron la normativa migratoria federal.

”Si era que no se podía entrar, primero; por qué Brasil convocó a todos los jugadores y la Premier se los negó, creo que hay uno que si está con la selección brasilera, y segundo, algo a tener en consideración; si los jugadores venían de Venezuela, todos juntos con los argentinos no podría haber jugado ninguno, hubiesen roto la burbuja”, concluyó.

LA NACION