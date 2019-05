Massa apuesta al apoyo de los gobernadores

Sin dar el portazo del PJ alternativo, ratificará su voluntad de acordar con el kirchnerismo Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Marcelo Veneranda 21 de mayo de 2019

Tras agitar las aguas del espacio Argentina Federal, al afirmar que el peronismo debe evitar "mezquindades" y confluir con el kirchnerismo para evitar otros cuatro años de Mauricio Macri en la presidencia, Sergio Massa decidió desensillar y esperar a que pase la tormenta. Ni siquiera tomó como una respuesta personal la reacción del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , que ayer ubicó al kirchnerismo fuera de cualquier negociación.

En la intimidad, el tigrense hasta jugó con la idea de que Schiaretti no había hecho más que ratificar en público lo que él y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey , también precandidato presidencial, señalan desde que se lanzó el espacio: que Argentina Federal debe representar una "tercera vía" y resolver su interna a través de una PASO. El cordobés dijo lo primero, no lo segundo. En línea con el cordobés, Urtubey insistió ayer en rechazar un acuerdo con el kirchnerismo. "Vamos a competir frente a ellos", señaló.

Como contó LA NACION, Massa aspira a sentarse en una mesa con Alberto Fernández , ahora empoderado por Cristina Kirchner como su candidato a presidente, para negociar una PASO compartida entre el peronismo kirchnerista y el federal. Incluido, en ese paquete, a sus socios de Alternativa Federal. Para aceitar ese canal, el tigrense apuesta que Cristina terminará corriéndose totalmente de la fórmula.

Pero, incapaz de forzar por sí solo una migración de sus socios, Massa quiere plebiscitar la decisión con los nueve gobernadores que en algún momento posaron para la foto de Alternativa Federal. Es un voto cantado: el grueso de esos mandatarios ya saludó la fórmula Fernández-Kirchner y pidió la unidad del PJ.

Ayer, cerca de Massa ratificaron esa postura. "Sergio es candidato a presidente de Alternativa Federal, pero pretendemos escuchar la opinión de todos los gobernadores.Su vocación es liderar la oposición y ser quien conduzca un cambio de modelo social y político. Nuestra prioridad es que haya un nuevo gobierno y una nueva mayoría opositora para ganar", sostuvo el diputado Raúl Pérez, uno de los operadores de peso del FR.

"La Argentina que viene necesita salir de la grieta para encarar la solución a los problemas. Nuestra responsabilidad es impulsar los acuerdos necesarios para enfrentar al verdadero adversario: el modelo de subdesarrollo del Gobierno", lo secundó, a través de las redes sociales, el diputado Ignacio de Mendiguren, el mismo que interpretó la candidatura de Fernández como un paso de Cristina para "cerrar la grieta".

"Tenemos todos los preparativos para hacer la presentación de la candidatura en la Justicia Electoral. Massa va a escuchar a los gobernadores y decidir", insistió Pérez. ¿Y si sus socios no están de acuerdo con ese mandato de los gobernadores? "Supongo que el miércoles lo sabremos", completó.

Aludió así al encuentro que los cuatro fundadores de Alternativa Federal tendrán mañana, en horario y lugar que intentan mantener bajo reserva, junto al precandidato Roberto Lavagna y el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz .

Descuentan que Massa no dará ningún portazo, pero que insistirá en pedir la opinión de los gobernadores del PJ. Schiaretti ya avisó que no quiere incomodar a los mandatarios que aún no resolvieron sus elecciones provinciales.

Luego del raid mediático del domingo y ante el mar revuelto que generaron sus declaraciones, Massa decidió ayer correrse del foco. Pidió a los suyos "limpiar la agenda política" y centrarse en la campaña, con una actividad junto a científicos.

Antes, eso sí, había cruzado llamadas con Schiaretti, Urtubey, Mariano Arcioni (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Casas (La Rioja), Domingo Peppo (Chaco) y Sergio Ziliotto, el gobernador electo de La Pampa. También había hablado con los apoderados del Frente Renovador para que envíen los telegramas de convocatoria al congreso partidario del 30 de mayo.

"El camino es pelear dentro del justicialismo", fue la frase que Ziliotto le dedicó ayer a los integrantes de Argentina Federal. Arcioni, socio de Massa en Chubut, avisó que se había comunicado con Alberto Fernández y se quejó de que Alternativa Federal no convocó a los gobernadores para la reunión del miércoles. Con Massa en silencio, son mensajes que se seguirán acumulando en los próximos días.